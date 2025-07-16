Запрет на электросамокаты ввели в Елабуге
Со слов властей, в городе нет подходящей для этого вида транспорта инфраструктуры
16 июля 2025, 07:20, ИА Амител
Прокат электросамокатов запретили еще в одном российском городе. На этот раз ограничения коснулись Елабуги в Республике Татарстан. Власти обосновали свое решение отсутствием необходимой инфраструктуры для этого вида транспорта, сообщает "Татарстан 24".
Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В исполкоме Елабужского района отметили, что самокаты, на которых жители города катаются по тротуару, мешают пешеходам двигаться. Также было отмечено, что для средств индивидуальной мобильности (СИМ) нужны отдельные полосы, которые выделены разметкой и знаками.
Теперь при выявлении нелегальных пунктов проката самокаты будут вывозить на штрафстоянку. Введенный запрет уже нарушил один из местных бизнесменов, однако позже ситуацию урегулировали.
Напомним, первым российским городом, где запретили размещать и использовать электросамокаты, стал Благовещенск в Амурской области. За нарушение новых правил грозят штрафы:
- от 2 до 3 тысяч рублей – для граждан;
- от 10 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц;
- от 80 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.
Ну и правильно. Жаль, что в АК во власти ни у кого яиц нет признать проблему и решить её
07:52:24 16-07-2025
Ждём запрета для велосипедов и, впоследствии, авто с формулировкой "отсутствие необходимой инфраструктуры". Ну а чего? Нет дорог - зачем вам машины?
🤣🤣🤣🤣🤣
09:07:58 16-07-2025
Кхм... (07:52:24 16-07-2025) Ждём запрета для велосипедов и, впоследствии, авто с формули... Читай внимательно: "Прокат электросамокатов запретили ".
ПРОКАТ! ПРО-КАТ!
Частные СИМ как ездили так и ездят, потому что их немного и владельцы их берегут, а не гоняют как сумасшедшие которые за копейку удавятся.
08:09:58 16-07-2025
Молодцы Елабуга.
08:21:38 16-07-2025
Покатушки, развлечение - запретить.. с компромиссом сложнее.
08:47:04 16-07-2025
Со слов властей, в городе нет подходящей для этого вида транспорта инфраструктуры --- А в Барнауле этой инфраструктуры хоть отбавляй! Все тротуары в этих самых самокатах.
09:19:20 16-07-2025
Многие не понимают, что за этой вроде бы не политической темой стоят таки в первую очередь политические интересы. Развитие самокатов продвигает нашумевшую концепцию развития Гейропы на ближайшие годы. Для начала приучение населения к СИМ, потом лишение их реальных средств мобильности - авто. Лишение собственности и перевод на "базовый доход"...Все это звенья одной цепи. И в РФ силы, продвигающие это не просто есть, но и достаточно сильны. Цифровизация, тотальный контроль торговли, виртуальные деньги, цензура, повсеместнае видеофиксация, отслеживание геолокации, отслеживание переговоров и переписки...Так что самокаты - маленький винтик в этой цепи...Не дадут их убрать. Щас Дума примет закон о защите чувств экоактивистов и усё!
19:53:28 16-07-2025
Дюша (09:19:20 16-07-2025) Многие не понимают, что за этой вроде бы не политической тем... Вы хотели сказать - самокаты нарушают интересы капиталистов, которые хотят продавать автомобили? Между строк именно это читается. Ну и да-да, бла-бла, Европа загнивает, но если смысл сообщения брать - то именно про интересы производителей автомобилей. (Интересы большинства населения никого в таких вопросах у нас не волнуют.)
(Я, если что, не так чтоб считаю что запрещать не надо было - но разумеется не из-за интересов автопроизводителей - а из-за того что меня, как и всех, задолбало ходить нервно оглядываясь, по тротуарам - которые внезапно превратились из безопасных мест - в практически шоссе, на котором на тебя в любой момент может из ниоткуда на большой скорости выехать какой-нибудь транспорт, так что приходится все время быть начеку и уворачиваться если что.
Это бардак конечно полный, не должны интересы меньшинства людей удовлетворяться за счет большинства, как бы удобно им не было бы на их самокатах.
С другой стороны, чисто эмоционально мне бы не хотелось бы чтобы людям запрещали такую удобную для них вещь, которую они так полюбили. Да и вообще запреты задолбали уже.
Может какой-нибудь компромисс тут можно найти? Дорожки для самокатчиков где-нибудь с краю от пешеходных, я не знаю. Ну или когда мало народа пускай катаются. Не в часы пик. И проводить им какие-нибудь курсы, на которых им бы объясняли (как и собачникам) что их самокат (собака) - это их и исключительно их проблемы, они должны сделать все так чтобы другим людям НИКАКИХ проблем не создавать. А не другим людям надо учиться как себя правильно вести с их самокатами/собаками.)
09:27:08 16-07-2025
А у нас что, для чего-то или кого-то есть инфраструктура? Дороги, собственно, тоже не очень для автомобилей подходят. Там ямы и прочая, и прочая. Запретить автомобили, да и все. По крайней мере, личные. Ах да, для колясок детских тоже условий нет. Что будем запрещать - коляски или ...?
09:31:28 16-07-2025
"Верной дорогой идете товарищи" (с)
09:48:54 16-07-2025
ППШариков (09:31:28 16-07-2025) "Верной дорогой идете товарищи" (с)... на подходе закон о религиозных символах.
для меня - Ленин религиозный символ атеизма.
так что попросил бы Вас не поминать всуе!
10:32:46 16-07-2025
Musik (09:48:54 16-07-2025) на подходе закон о религиозных символах.для меня - Ленин... Не важно кто сказал, важно что сказал )))
09:32:26 16-07-2025
С одной стороны это благо для безопасности пешеходов. А с другой - расписка властей в собственной неспособности создавать условия для жителей. Власть, которая умеет только запреты устанавливать, вызывает один очень принципиальный вопрос.
10:16:44 16-07-2025
Если нет инфраструктуры - может, надо вздрючить власть? Чтобы не только запрещала, но и делала условия лучше для жителей?
12:06:22 16-07-2025
Гость (10:16:44 16-07-2025) Если нет инфраструктуры - может, надо вздрючить власть? Чтоб... нужно ОТ развивать, а не идти на поводу у хотелок нескольких символов свободной Франции
11:26:44 16-07-2025
Прокатные самокатчики - зло. Но запреты... Запреты-запреты, одни запреты. Все запретить! Сидеть и ничего не делать...