Со слов властей, в городе нет подходящей для этого вида транспорта инфраструктуры

16 июля 2025, 07:20, ИА Амител

Электросамокат / Фото: amic.ru

Прокат электросамокатов запретили еще в одном российском городе. На этот раз ограничения коснулись Елабуги в Республике Татарстан. Власти обосновали свое решение отсутствием необходимой инфраструктуры для этого вида транспорта, сообщает "Татарстан 24".

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В исполкоме Елабужского района отметили, что самокаты, на которых жители города катаются по тротуару, мешают пешеходам двигаться. Также было отмечено, что для средств индивидуальной мобильности (СИМ) нужны отдельные полосы, которые выделены разметкой и знаками.

Теперь при выявлении нелегальных пунктов проката самокаты будут вывозить на штрафстоянку. Введенный запрет уже нарушил один из местных бизнесменов, однако позже ситуацию урегулировали.

Напомним, первым российским городом, где запретили размещать и использовать электросамокаты, стал Благовещенск в Амурской области. За нарушение новых правил грозят штрафы: