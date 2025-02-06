В Госдуме рассказали, запретят ли в России иностранные игровые сервисы

Пока таких нововведений не планируется, однако депутаты хотят добиться принятия закона о маркировке видеоигр

06 февраля 2025, 09:31, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В России не будут запрещать иностранные игровые сервисы, но маркировку их контента хотят сделать обязательной. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре 2024 года проект о маркировке видеоигр по их содержанию внесли в Госдуму. Однако его пока не рассматривали.

"Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок – да и вообще запретов игр как таковых – законопроект не содержит. И блокировку Steam, он, конечно, не подразумевает – любые домыслы на этот счет не имеют под собой никаких оснований", – заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По словам депутата, единственное требование к распространителям видеоигр – дать разработчикам возможность информировать игроков о содержании контента.

Видеоигры могут содержать элементы насилия, грубый язык, азартные механики, и маркировка поможет избежать нежелательных воздействий на психику несовершеннолетних. Нет никакой проблемы в том, чтобы ставить такую маркировку в описание своих продуктов на том же Steam", – подчеркнул парламентарий.

Немкин добавил, что задача соответствующих поправок в законодательство – защитить граждан (а главное, детей) от негативного влияния на их психику. Но это нужно сделать так, чтобы не помешать развитию геймдев-индустрии в России. Депутат заверил, что сбалансированное решение обязательно найдут.