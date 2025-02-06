В Госдуме рассказали, запретят ли в России иностранные игровые сервисы
Пока таких нововведений не планируется, однако депутаты хотят добиться принятия закона о маркировке видеоигр
06 февраля 2025, 09:31, ИА Амител
В России не будут запрещать иностранные игровые сервисы, но маркировку их контента хотят сделать обязательной. Об этом сообщает РИА Новости.
В декабре 2024 года проект о маркировке видеоигр по их содержанию внесли в Госдуму. Однако его пока не рассматривали.
"Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок – да и вообще запретов игр как таковых – законопроект не содержит. И блокировку Steam, он, конечно, не подразумевает – любые домыслы на этот счет не имеют под собой никаких оснований", – заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По словам депутата, единственное требование к распространителям видеоигр – дать разработчикам возможность информировать игроков о содержании контента.
Видеоигры могут содержать элементы насилия, грубый язык, азартные механики, и маркировка поможет избежать нежелательных воздействий на психику несовершеннолетних. Нет никакой проблемы в том, чтобы ставить такую маркировку в описание своих продуктов на том же Steam", – подчеркнул парламентарий.
Немкин добавил, что задача соответствующих поправок в законодательство – защитить граждан (а главное, детей) от негативного влияния на их психику. Но это нужно сделать так, чтобы не помешать развитию геймдев-индустрии в России. Депутат заверил, что сбалансированное решение обязательно найдут.
09:42:42 06-02-2025
Всё запретить
Всем играть деревянными игрушками
09:45:20 06-02-2025
Гость (09:42:42 06-02-2025) Всё запретитьВсем играть деревянными игрушками ... АКМ - годная игрушка
09:57:20 06-02-2025
Musik (09:45:20 06-02-2025) АКМ - годная игрушка... Для бабёшек непонятная
10:59:40 06-02-2025
Гость (09:57:20 06-02-2025) Для бабёшек непонятная ... для бабёшек - гламурные ОЗК и групповая медаптечка.
и для опытов выделить какого-нибудь ненужного шныря, пусть отрабатывают приемчики медициниские.
ну там трепанацию черепа в полевых условиях, иск.дыхание методом рот-в-рот, жгутирование паховых вен...
12:30:02 06-02-2025
Musik (10:59:40 06-02-2025) для бабёшек - гламурные ОЗК и групповая медаптечка.и для... Брошенка ?
09:44:01 06-02-2025
Поздно запрещать.
10:00:39 06-02-2025
Ютуб тоже ни кто не запрещал.
Как говорится, нет оснований не доверять
10:53:35 06-02-2025
задача соответствующих поправок в законодательство – содрать бабла.
10:55:24 06-02-2025
Не в ту дверь епутаты по мандату от народа ломятся - игруны преодолеют подлянки, это тоже игра!
15:11:26 06-02-2025
С ума сошли, а если с запретом игр дети возьмут в руки книжки! Куда потом столько поумневших людей девать?
15:30:57 06-02-2025
Гость (15:11:26 06-02-2025) С ума сошли, а если с запретом игр дети возьмут в руки книжк... Да ведь книжки уже давным - давно маркируют. Не обращали внимания? На всех стоят обозначения: 0+, 3+,6+, 12+, 18+. Для совсем маленьких, для подросших, для подростков, для взрослых. Такую же маркировку хотят ввести для игр. Что в этом страшного?
10:09:27 07-02-2025
Гость (15:30:57 06-02-2025) Да ведь книжки уже давным - давно маркируют. Не обращали вни... Верно, это всего лишь предупреждение