В Госдуме связали рост числа одиноких россиян с изменением ценностей молодежи
В качестве мер противодействия было предложено смещать социально общественную жизнь из мегаполисов в малые города и села
16 апреля 2026, 15:45, ИА Амител
Увеличение числа одиноких людей в России связано с негативными изменениями в институте семьи, произошедшими за последние три десятилетия, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью "Москве 24".
«В начале 1990-х годов либеральные идеи "свободы отношений" привели к дискредитации советского принципа, согласно которому семья считалась основой общества. Эти чуждые нам идеи, к сожалению, остаются актуальными до сих пор», — сказала она.
Останина также отметила, что попытка противостоять этой тенденции была предпринята через закон о запрете пропаганды чайлдфри, так как отказ от детей рассматривается как проявление разрушительных процессов в институте семьи. По ее словам, одиночество также связано с тем, что многие молодые люди уезжают в крупные города для учебы и работы, оставляя малые населенные пункты без молодого населения. В результате в этих местах остаются в основном пожилые люди, живущие в одиночестве.
«Государственная политика должна быть направлена на то, чтобы люди оставались жить в родных местах, а социально-общественная жизнь смещалась из мегаполисов в малые города, районные центры и села», — заключила депутат.
15:56:34 16-04-2026
люди одиноки и бездетны не из за чего то там а из за того что государство за этим не следит
эту тему просто бросили на самотек и все и фиксируют результат падения рождаемости
а вот в соседнем Китае давным давно есть гос ведомство которое занимается этим вопросом и имеет полномочия какие контрразведка не имеет
если человек запутался в идеалогии или не нашел супруга/супругу его могут взять под белы рученьки привезти и провести идеалогическую работу. Не может найти супругу - помогут и найдут, не хочет искать супругу - обьяснят и отсидит -захочет, не хочет детей воспитывать - заставят, плохо воспитывает обьяснят как надо и придут проверят и так далее. Особо непонятливых сотрут в лагерную пыль
Поэтому в этом вопросе и в этой статистике у них все в порядке. Когда у нас такое начнут делать а?
16:09:03 16-04-2026
Холмс (15:56:34 16-04-2026) люди одиноки и бездетны не из за чего то там а из за того чт... Человек- самая высокая ценность, так даже в нашей Конституции записано, а это самый главный закон. К сожалению закон не работает и человек не ценность. Что угодно ценность: деньги, машины, квартиры...
17:42:31 16-04-2026
Холмс (15:56:34 16-04-2026) люди одиноки и бездетны не из за чего то там а из за того чт... Совсем мозги набекрень съехали??? Почему такие люди не в соответствующей клинике на Суворова?
18:00:30 16-04-2026
Холмс (15:56:34 16-04-2026) люди одиноки и бездетны не из за чего то там а из за того чт... В Китае дикий перекос по количеству мужчин и женщин. Результат политики государства "одна семья - один ребенок" и селективных абортов. И с этим теперь то же самое государство ничего уже поделать не может. Разве что запереть женщин в зинданах и заставить рожать. Но, подозреваю, и это результата не принесет.
14:56:40 17-04-2026
Холмс (15:56:34 16-04-2026) люди одиноки и бездетны не из за чего то там а из за того чт... поэтому в Китае КРС 1,0___??
16:13:22 16-04-2026
"В Госдуме связали"-------- Сорокамиллионщикам пятилетним вообще бы не отсвечивать, чтоб не дай бог чего... Но они сами себя сдержать не в состоянии...
16:21:03 16-04-2026
МЫ, дети 90-х, видели ВСЁ.
Советский Союз, Перестройку, Обстрел Белого Дома, Рэкетиров,"Крышу", Примерку обуви на базаре на картонке, "Чёрный вторник", Закрытие заводов, Бандитизм...
Не у всех были полные семьи....
А ведь "Бытие - рождает сознание" !!!
и хорошо если с психикой всё "нормально" ....
16:54:35 16-04-2026
Шинник (16:21:03 16-04-2026) МЫ, дети 90-х, видели ВСЁ.Советский Союз, Перестройку, О... Сдаётся мне, что Советского Союза , почившего в декабре 1991 года вы и не увидели - просто не успели.
* ( МЫ, дети 90-х, видели ВСЁ)
23:15:32 16-04-2026
Гость (16:54:35 16-04-2026) Сдаётся мне, что Советского Союза , почившего в декабре 199... у него на лице написано что он нежил в те времена ?
16:32:04 16-04-2026
Про стакан воды чо не вспомнили? Самый убойный аргумент
11:35:30 17-04-2026
Для создания семьи нужно место, где люди смогут жить
11:54:48 17-04-2026
ценности от слова "цены"
15:09:03 17-04-2026
Современная модель семьи себя изжила, это новые реалии современного мира
призывами и запретами бороться бесполезно
15:28:06 17-04-2026
Господи, какие глупости... Пытаться сохранить домостроевскую семью в условиях меняющихся с бешеной скоростью общественных отношений, что может быть глупее?? В школе же всех учили - экономический базис решает всё!! Откуда такие останины берутся???