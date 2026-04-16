В качестве мер противодействия было предложено смещать социально общественную жизнь из мегаполисов в малые города и села

16 апреля 2026, 15:45, ИА Амител

Одинокий человек / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Увеличение числа одиноких людей в России связано с негативными изменениями в институте семьи, произошедшими за последние три десятилетия, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью "Москве 24".

«В начале 1990-х годов либеральные идеи "свободы отношений" привели к дискредитации советского принципа, согласно которому семья считалась основой общества. Эти чуждые нам идеи, к сожалению, остаются актуальными до сих пор», — сказала она.

Останина также отметила, что попытка противостоять этой тенденции была предпринята через закон о запрете пропаганды чайлдфри, так как отказ от детей рассматривается как проявление разрушительных процессов в институте семьи. По ее словам, одиночество также связано с тем, что многие молодые люди уезжают в крупные города для учебы и работы, оставляя малые населенные пункты без молодого населения. В результате в этих местах остаются в основном пожилые люди, живущие в одиночестве.

«Государственная политика должна быть направлена на то, чтобы люди оставались жить в родных местах, а социально-общественная жизнь смещалась из мегаполисов в малые города, районные центры и села», — заключила депутат.

