В Госдуме заявили, что маткапитал в России может стать "символической выплатой"

Сейчас выдаваемая сумма почти не помогает решить вопрос с жильем

05 февраля 2026, 15:52, ИА Амител

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В нижней палате парламента выступили с инициативой скорректировать параметры программы материнского капитала, чтобы эти средства вновь эффективно поддерживали граждан в приобретении жилья. Информацию об этом предоставил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету изданию "Газета.ру".

Он отметил, что из-за повышения цен на недвижимость и усложнения условий получения кредитов материнский капитал в настоящее время практически не оказывает влияния на решение жилищного вопроса. Депутат выдвинул три предложения: установить размер выплаты в зависимости от средней рыночной стоимости квадратного метра жилья или величины первоначального ипотечного взноса.

Кроме того, предлагается ввести целевую надбавку, предназначенную исключительно для оплаты первого взноса по ипотеке, и упростить процедуру использования материнского капитала совместно с льготными ипотечными программами, такими как "Семейная ипотека".

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

Единовременное пособие при рождении увеличится до 28,5 тысячи рублей
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:09:54 05-02-2026

Это должен быть взнос по ипотеке и не на путинку -студию, только для Росиян, и только на покупку жилья.
Это - популизм перед выборами.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:29 05-02-2026

Вообще это пора отменить.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:56 05-02-2026

Интересно получается, когда ввели маткапитал, он что-то стоил, можно было хотя бы улучшить жил условия. Потом его индексируют каждый год на уровень инфляции и в итоге он практически НИЧЕГО!!! А вот пенсию на тот же уровень инфляции поднимают и всё с опережением. Что-то у государства с арифметикой не так!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:08 05-02-2026

Гость (16:50:56 05-02-2026) Интересно получается, когда ввели маткапитал, он что-то стои...
вам сколько ни дай - все мало, зажрались, однако. товарищи молодежь, если бы ваши родители так рассуждали в 90-х , вас бы не было на свете.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:36:15 06-02-2026

Гость (17:25:08 05-02-2026) вам сколько ни дай - все мало, зажрались, однако. товар... Многие просто не хотят детей на самом деле,но ищут отмазки постоянно. У таких даже когда горы денег ничего не меняется в демографических установках

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:05 05-02-2026

Эх, отстали от реальности, он таковым и является🤨

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:37 05-02-2026

На словах маткапитал индексировался из год в год "адекватно" инфляции! Каким же образом де-факто он обесценился настолько, что готов превратиться в чисто "символическую выплату"?

  1 Нравится
Ответить
