В Госдуме заявили, что маткапитал в России может стать "символической выплатой"

Сейчас выдаваемая сумма почти не помогает решить вопрос с жильем

05 февраля 2026, 15:52, ИА Амител

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В нижней палате парламента выступили с инициативой скорректировать параметры программы материнского капитала, чтобы эти средства вновь эффективно поддерживали граждан в приобретении жилья. Информацию об этом предоставил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету изданию "Газета.ру".

Он отметил, что из-за повышения цен на недвижимость и усложнения условий получения кредитов материнский капитал в настоящее время практически не оказывает влияния на решение жилищного вопроса. Депутат выдвинул три предложения: установить размер выплаты в зависимости от средней рыночной стоимости квадратного метра жилья или величины первоначального ипотечного взноса.

Кроме того, предлагается ввести целевую надбавку, предназначенную исключительно для оплаты первого взноса по ипотеке, и упростить процедуру использования материнского капитала совместно с льготными ипотечными программами, такими как "Семейная ипотека".