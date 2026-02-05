В Госдуме заявили, что маткапитал в России может стать "символической выплатой"
05 февраля 2026, 15:52, ИА Амител
В нижней палате парламента выступили с инициативой скорректировать параметры программы материнского капитала, чтобы эти средства вновь эффективно поддерживали граждан в приобретении жилья. Информацию об этом предоставил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету изданию "Газета.ру".
Он отметил, что из-за повышения цен на недвижимость и усложнения условий получения кредитов материнский капитал в настоящее время практически не оказывает влияния на решение жилищного вопроса. Депутат выдвинул три предложения: установить размер выплаты в зависимости от средней рыночной стоимости квадратного метра жилья или величины первоначального ипотечного взноса.
Кроме того, предлагается ввести целевую надбавку, предназначенную исключительно для оплаты первого взноса по ипотеке, и упростить процедуру использования материнского капитала совместно с льготными ипотечными программами, такими как "Семейная ипотека".
16:09:54 05-02-2026
Это должен быть взнос по ипотеке и не на путинку -студию, только для Росиян, и только на покупку жилья.
Это - популизм перед выборами.
16:31:29 05-02-2026
Вообще это пора отменить.
16:50:56 05-02-2026
Интересно получается, когда ввели маткапитал, он что-то стоил, можно было хотя бы улучшить жил условия. Потом его индексируют каждый год на уровень инфляции и в итоге он практически НИЧЕГО!!! А вот пенсию на тот же уровень инфляции поднимают и всё с опережением. Что-то у государства с арифметикой не так!!!
17:25:08 05-02-2026
Гость (16:50:56 05-02-2026) Интересно получается, когда ввели маткапитал, он что-то стои...
вам сколько ни дай - все мало, зажрались, однако. товарищи молодежь, если бы ваши родители так рассуждали в 90-х , вас бы не было на свете.
00:36:15 06-02-2026
Гость (17:25:08 05-02-2026) вам сколько ни дай - все мало, зажрались, однако. товар... Многие просто не хотят детей на самом деле,но ищут отмазки постоянно. У таких даже когда горы денег ничего не меняется в демографических установках
18:46:05 05-02-2026
Эх, отстали от реальности, он таковым и является🤨
19:51:37 05-02-2026
На словах маткапитал индексировался из год в год "адекватно" инфляции! Каким же образом де-факто он обесценился настолько, что готов превратиться в чисто "символическую выплату"?