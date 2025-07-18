В Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград

Враждебность НАТО в отношении РФ вынуждает Москву принимать соответствующие меры

18 июля 2025, 22:34, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда – это еще одно заявление в череде враждебных. Как сообщает ТАСС, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Донахью заявил, что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, регион окружен со всех сторон странами – членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность "стереть его с лица земли в неслыханные сроки".

"Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как слова генерала НАТО приняли в Кремле. Представитель Кремля отметил, что все подобные этим высказывания учитываются в диалоге с Вашингтоном.

Враждебность НАТО в отношении РФ вынуждает Москву принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности страны, добавил Песков. "НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности", – сказал он.