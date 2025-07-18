В Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград
Враждебность НАТО в отношении РФ вынуждает Москву принимать соответствующие меры
18 июля 2025, 22:34, ИА Амител
Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда – это еще одно заявление в череде враждебных. Как сообщает ТАСС, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Донахью заявил, что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, регион окружен со всех сторон странами – членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность "стереть его с лица земли в неслыханные сроки".
"Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как слова генерала НАТО приняли в Кремле. Представитель Кремля отметил, что все подобные этим высказывания учитываются в диалоге с Вашингтоном.
Враждебность НАТО в отношении РФ вынуждает Москву принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности страны, добавил Песков. "НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности", – сказал он.
22:59:28 18-07-2025
Походу у СМИ в ход пошли барабаны
Весь день сёдня колотят, то НАТО, то ВотСапы ...
Нужно народ отвлекать от действительности
Бюлютень Кесояна уже не катит.
06:31:34 19-07-2025
Гость (22:59:28 18-07-2025) Походу у СМИ в ход пошли барабаныВесь день сёдня колотят... А было уже такое в нашей истории не так давно. "Холодная война" называется. Ничего, потом "оттепель" настанет, всё повторяется.
08:41:41 19-07-2025
Гость (22:59:28 18-07-2025) Походу у СМИ в ход пошли барабаныВесь день сёдня колотят... Кеосоян
09:15:02 19-07-2025
Гость (08:41:41 19-07-2025) Кеосоян... Армян?
11:06:49 19-07-2025
Гость (08:41:41 19-07-2025) Кеосоян... Румын ! Хе-хе
10:33:37 19-07-2025
Куда б ни шло стереть с лица земли "гаранта"...
Но родина при чём Иммануила Канта?
10:44:52 19-07-2025
Гость (10:33:37 19-07-2025) Куда б ни шло стереть с лица земли "гаранта"...Но родина... Виршеплет, сухари сушишь уже?
16:20:53 19-07-2025
Гость (10:44:52 19-07-2025) Виршеплет, сухари сушишь уже? ... По документально подтверждённым данным, в 1937–1938 годах по политическим мотивам было осуждено 1 344 923 человека, из них 681 692 приговорено к высшей мере наказания.
И, как ни странно, среди них не было ни одного "оппозиционера". Буквально каждый из них боготворил усатого упыря и считал его "отцом родным". Но это их не спасло, а фраза "Передайте товарищу сталину - произошла чудовищная ошибка!", стала лингвистическим памятником тем временам.
18:08:40 19-07-2025
Чем им Калининград не угодил? Почему именно он?
20:49:57 19-07-2025
Светлана (18:08:40 19-07-2025) Чем им Калининград не угодил? Почему именно он?... Посмотрите на политическую карту мира, если и это не поможет, то не заморачивайтесь просто.))