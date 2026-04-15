ЖК вместо гаража. Квартал в центре Барнаула "пополнят" 10-этажным домом и частным детсадом
Изначально на месте дома планировали возводить гараж-стоянку с коммерческой функцией
15 апреля 2026, 09:00, Алёна Жукова
Десятиэтажный дом на 130 квартир планируют построить в центре Барнаула, на пересечении ул. Папанинцев и пер. Революционного. Сейчас на участке располагается аварийная двухэтажка и частные дома. На их месте, согласно утвержденному проекту планировки, предполагали возвести четырехэтажный гараж-стоянку, а также пятиэтажный объект общественного назначения. Теперь же инвестор планирует "воткнуть" рядом жилой дом.
Детсад во дворе
Квартал, который хотят "перекроить", расположен в границах ул. Папанинцев, Песчаной, пер. Ядринцева и пер. Революционного. Центральное место в нем занимает двухэтажный многоквартирный дом (ул. Песчаная, 178а), который был построен в 1957 году.
Почти десять лет назад некоторые собственники квартир не смогли договориться с застройщиком ("Жилищная инициатива") о выкупной стоимости недвижимости. В результате компания устала "уговаривать" жильцов и построила высотки вокруг старой двухэтажки. Дом все-таки признали аварийным, но только в 2024 году, и теперь он ожидает сноса.
Утвержденный проект планировки группы кварталов "Строитель" / Фото: скриншот документа
На его месте (а также на месте почти десятка существующих частных домов) предполагалось строительство коммерческих объектов. Их "нарисовали" в проекте планировки группы кварталов "Строитель" (документ с последними изменениями утвердила мэрия в 2024 году). Предполагалось, что рядом с существующими новостройками появятся четырехэтажный гараж-стоянка с помещениями общественного назначения, а также пятиэтажный объект административного назначения, в котором планировали оказывать услуги населению.
Теперь же инвестор намерен построить в квартале еще один дом. В изменениях к проекту планировки указано, что здание будет десятиэтажным, рассчитанным на 130 квартир (220 жителей), с подземной парковкой. Рядом с ним — четырехэтажное административное здание.
Внутреннюю часть квартала предлагается использовать для размещения объекта дополнительного дошкольного образования на 40 мест, а гараж-стоянку — перенести с ул. Папанинцев во внутреннюю часть всего микрорайона, на пересечение ул. Песчаной и пер. Революционного.
Изменения в проект планировки квартала, под №138 указан 10-этажный дом / Фото: скриншот документа
«Для проектируемого жилого дома предложено использование "кольцевого" проезда, что в значительной мере улучшает возможность не только маневрирования автотранспорта эксплуатации и ремонта объекта капитального строительства, но и обеспечивает инженерное оборудование территории с точки зрения снегоочистки и отвода ливневых и талых вод. Для обслуживания территорий объектов дополнительного образования, размещаемых во внутриквартальном пространстве, запроектированы нормативные пожарные разворотные площадки», — указано в документе.
Общественные обсуждения изменений в проект планировки квартала продлятся до 24 апреля: в этот срок все желающие могут внести предложения и замечания.
Точечная работа
Группа кварталов "Строитель" — это территория, ограниченная пр. Строителей, ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Челюскинцев. План развития этого огромного участка, предполагающий снос частного сектора и возведение многоквартирных домов и социальных объектов, утвердили несколько лет назад.
Однако регулярно в документ вносят изменения: застройщики меняют расположение, количество домов, их высотность и другие параметры. Сейчас в микрорайоне возводят пять многоэтажек, еще как минимум три — в планах. При этом пока девелоперы работают точечно, на небольших участках: выкупать улицы и мини-кварталы в несколько гектаров никто не хочет.
09:20:47 15-04-2026
Мало! Надо было в 24 этажа! Нет, лучше в 38! И Марию-Ра воткнуть.
09:36:53 15-04-2026
Мария Ра уже не актуально... Кто туда ходит? Инвалиды 1812 года?... А вот ОЗОН, ВБ и пяток пивнушек- самое то.
12:59:50 15-04-2026
Гость (09:20:47 15-04-2026) Мало! Надо было в 24 этажа! Нет, лучше в 38! И Марию-Ра вотк... И дороги не расширять
09:53:38 15-04-2026
и не только пивнушку
Чтобы от пивнушки шла труба в каждую квартиру и на кухне стоял кран
Встал с утра, налил кружечку прямо на своей кухне , мечта
10:42:20 15-04-2026
Гость (09:53:38 15-04-2026) и не только пивнушкуЧтобы от пивнушки шла труба в каждую... Долго сливать протухшее и тёплое, если не будет циркуляции.
10:20:02 15-04-2026
в китае в свое время в Гонконге весь микрораион застроили одной огромной многоэтажкой. Полкилометра на полкилометра. Внутри с квартирами без окон
снесли только в 2020 году. Посмотрите видео экскурсии по этому дому потрясают
15:08:23 15-04-2026
Гость (10:20:02 15-04-2026) в китае в свое время в Гонконге весь микрораион застроили од... А что пошло не так? Остались вокруг дома с квартирами с видами на волю?
10:40:59 15-04-2026
Долгожданное событие! В городе явно не хватает жилья. Одна надежда осталась на таких застройщиков и точечную застройку. Иначе количество людей живущих на улице в картонных коробках сильно прибавится.
14:06:08 15-04-2026
Смысл этих проектов планировок и их утверждения если каждая собака может вносить туда правки сколь угодно раз?
14:10:12 15-04-2026
Конечно точечно они работают. Построят свечку за баней,денег заработают,а вы прыгайте вокруг неё как хотите без тротуаров нормальных и отступов от дороги. Про озеленение уже и речи нет. Ни одного нормального квартала на месте частника не видел ещё что-то уровня той же лапландии
14:58:27 15-04-2026
Гость (14:10:12 15-04-2026) Конечно точечно они работают. Построят свечку за баней,денег... Вы чего! Это же "тихий центр"! Здесь и парковки, и просторные дворы без машин, и зелень кругом!
14:44:09 15-04-2026
ЯДРИНЦЕВА расширьте сначала, прежде чем разрешения давать
и школу новую в складчину ЖИ, Адалин и Стр Персп пусть строят
15:04:41 15-04-2026
"В Барнауле жить нужно только в "центре"!"
