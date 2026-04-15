ЖК вместо гаража. Квартал в центре Барнаула "пополнят" 10-этажным домом и частным детсадом

Изначально на месте дома планировали возводить гараж-стоянку с коммерческой функцией

15 апреля 2026, 09:00, Алёна Жукова

Строительство дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Десятиэтажный дом на 130 квартир планируют построить в центре Барнаула, на пересечении ул. Папанинцев и пер. Революционного. Сейчас на участке располагается аварийная двухэтажка и частные дома. На их месте, согласно утвержденному проекту планировки, предполагали возвести четырехэтажный гараж-стоянку, а также пятиэтажный объект общественного назначения. Теперь же инвестор планирует "воткнуть" рядом жилой дом.

Детсад во дворе

Квартал, который хотят "перекроить", расположен в границах ул. Папанинцев, Песчаной, пер. Ядринцева и пер. Революционного. Центральное место в нем занимает двухэтажный многоквартирный дом (ул. Песчаная, 178а), который был построен в 1957 году.

Почти десять лет назад некоторые собственники квартир не смогли договориться с застройщиком ("Жилищная инициатива") о выкупной стоимости недвижимости. В результате компания устала "уговаривать" жильцов и построила высотки вокруг старой двухэтажки. Дом все-таки признали аварийным, но только в 2024 году, и теперь он ожидает сноса.

Утвержденный проект планировки группы кварталов "Строитель" / Фото: скриншот документа

На его месте (а также на месте почти десятка существующих частных домов) предполагалось строительство коммерческих объектов. Их "нарисовали" в проекте планировки группы кварталов "Строитель" (документ с последними изменениями утвердила мэрия в 2024 году). Предполагалось, что рядом с существующими новостройками появятся четырехэтажный гараж-стоянка с помещениями общественного назначения, а также пятиэтажный объект административного назначения, в котором планировали оказывать услуги населению.

Теперь же инвестор намерен построить в квартале еще один дом. В изменениях к проекту планировки указано, что здание будет десятиэтажным, рассчитанным на 130 квартир (220 жителей), с подземной парковкой. Рядом с ним — четырехэтажное административное здание.

Внутреннюю часть квартала предлагается использовать для размещения объекта дополнительного дошкольного образования на 40 мест, а гараж-стоянку — перенести с ул. Папанинцев во внутреннюю часть всего микрорайона, на пересечение ул. Песчаной и пер. Революционного.

Изменения в проект планировки квартала, под №138 указан 10-этажный дом / Фото: скриншот документа

«Для проектируемого жилого дома предложено использование "кольцевого" проезда, что в значительной мере улучшает возможность не только маневрирования автотранспорта эксплуатации и ремонта объекта капитального строительства, но и обеспечивает инженерное оборудование территории с точки зрения снегоочистки и отвода ливневых и талых вод. Для обслуживания территорий объектов дополнительного образования, размещаемых во внутриквартальном пространстве, запроектированы нормативные пожарные разворотные площадки», — указано в документе.

Общественные обсуждения изменений в проект планировки квартала продлятся до 24 апреля: в этот срок все желающие могут внести предложения и замечания.

Точечная работа

Группа кварталов "Строитель" — это территория, ограниченная пр. Строителей, ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Челюскинцев. План развития этого огромного участка, предполагающий снос частного сектора и возведение многоквартирных домов и социальных объектов, утвердили несколько лет назад.

Однако регулярно в документ вносят изменения: застройщики меняют расположение, количество домов, их высотность и другие параметры. Сейчас в микрорайоне возводят пять многоэтажек, еще как минимум три — в планах. При этом пока девелоперы работают точечно, на небольших участках: выкупать улицы и мини-кварталы в несколько гектаров никто не хочет.