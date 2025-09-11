В Ленобласти бездомный мужчина пытался утащить ребенка в кусты

После обращения матери пострадавшей полиция оперативно задержала подозреваемого

11 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Ленинградской области 68-летний бездомный мужчина напал на десятилетнюю девочку, схватил ее за волосы и попытался утащить в кусты. Нападение произошло 9 сентября возле дома № 21 на 1-й Баррикадной улице. Ребенку удалось вырваться и убежать, когда злоумышленник отвлекся, пишет МВД по региону.

«После обращения матери пострадавшей полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства, злоупотребляющий алкоголем», – сообщает пресс-служба.

Материалы дела переданы в следственные органы для проверки возможной причастности задержанного к другим преступлениям.

Местные жители требуют усиления патрулирования в районе и проверки безопасности прилегающих территорий. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.