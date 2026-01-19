В магазине Петрозаводска начали продавать хлеб за 129 рублей
Жительница города заявила, что с зарплатой в размере МРОТ ей по карману лишь две буханки в месяц
19 января 2026, 23:00, ИА Амител
В Петрозаводске разгорается скандал из-за цен на социально значимые продукты. В соцсетях жительница города опубликовала эмоциональный пост, в котором пожаловалась, что хлеб Петрозаводского хлебокомбината теперь стоит 129 рублей. По ее словам, с зарплатой на уровне МРОТ она может позволить себе этот базовый продукт лишь два раза в месяц, сообщает karelinform.ru.
«Выживаем, не живем. Кто там цены должен контролировать на социально значимые продукты, проверьте законность повышения стоимости хлеба!» – пишет автор поста в паблике "Подслушано Петрозаводск".
Женщина также призналась, что ее семья вынуждена экономить на мясе и курице, а большая часть дохода уходит на еду и "коммуналку".
Ранее другая семья из трех человек рассказывала, что не может купить или снять жилье в Петрозаводске и рассматривает вариант совместного проживания с одиноким пенсионером.
При этом официальная статистика Карелиястата показывает, что средняя зарплата в республике осенью 2025 года превысила 80 тысяч рублей, что лишь подчеркивает растущий разрыв между статистикой и реальными доходами многих горожан.
23:32:07 19-01-2026
в булке 800 гр.
06:06:56 20-01-2026
Зарплаты 80 тыс. Сплошное вранье в угоду властьпредержащим.
06:20:54 20-01-2026
что лишь подчеркивает растущий разрыв между статистикой и реальными доходами многих горожан.
---- "Статистика, продажная девка чиновника". Кто близко соприкасался с ней, знают, как всё считается.
07:18:09 20-01-2026
ВВП (06:20:54 20-01-2026) что лишь подчеркивает растущий разрыв между статистикой и ре... 146%
07:21:24 20-01-2026
Мы их душили душили, а они ЖКХ всё равно платят
20:55:02 20-01-2026
Гость (07:21:24 20-01-2026) Мы их душили душили, а они ЖКХ всё равно платят... можно сказать: "нас душат - душат, а вы всё равно за них голосуем"
08:59:20 20-01-2026
Петрозаводские экстремисты. А может они еще и операцию не поддерживают?
09:39:26 20-01-2026
А что мы плохо живём или мало кому должны?Как говорится-гуляй солдатик,ищи ответу.
11:00:15 20-01-2026
Ха ха в нашем Быстрономе на Гущина хлебушек с семечками 149 рублей булка
11:46:21 20-01-2026
Гость (11:00:15 20-01-2026) Ха ха в нашем Быстрономе на Гущина хлебушек с семечками 149 ... А в Советское время помню булку хлеба весом 1 кг можно было купить по цене 16 копеек в любом "быстрономе" СССР от Калининграда до Курил и от Мурманска до Кушки. Эх было же время...
22:08:12 20-01-2026
Гость (11:46:21 20-01-2026) А в Советское время помню булку хлеба весом 1 кг можно было ... Обманываете, в советской булке по госту было 400 гр (были варианты от 300 до 600 гр) и 16 копеек стоил серый хлеб, белый 20.
11:49:25 20-01-2026
Гость (11:00:15 20-01-2026) Ха ха в нашем Быстрономе на Гущина хлебушек с семечками 149 ... И от булки весу осталось 300 грамм...
11:16:22 20-01-2026
У меня зарплата гораздо выше МРОТ, но от хлеба отказались. Дорого. Основной рацион питания макароны и картошка со своего огорода.
21:20:58 20-01-2026
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» — французский афоризм, ставший символом отрешённости правящей элиты от проблем простого народа.