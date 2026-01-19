В магазине Петрозаводска начали продавать хлеб за 129 рублей

Жительница города заявила, что с зарплатой в размере МРОТ ей по карману лишь две буханки в месяц

19 января 2026, 23:00, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Петрозаводске разгорается скандал из-за цен на социально значимые продукты. В соцсетях жительница города опубликовала эмоциональный пост, в котором пожаловалась, что хлеб Петрозаводского хлебокомбината теперь стоит 129 рублей. По ее словам, с зарплатой на уровне МРОТ она может позволить себе этот базовый продукт лишь два раза в месяц, сообщает karelinform.ru.

«Выживаем, не живем. Кто там цены должен контролировать на социально значимые продукты, проверьте законность повышения стоимости хлеба!» – пишет автор поста в паблике "Подслушано Петрозаводск".

Женщина также призналась, что ее семья вынуждена экономить на мясе и курице, а большая часть дохода уходит на еду и "коммуналку".

Ранее другая семья из трех человек рассказывала, что не может купить или снять жилье в Петрозаводске и рассматривает вариант совместного проживания с одиноким пенсионером.

При этом официальная статистика Карелиястата показывает, что средняя зарплата в республике осенью 2025 года превысила 80 тысяч рублей, что лишь подчеркивает растущий разрыв между статистикой и реальными доходами многих горожан.