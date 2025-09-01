В метро Новосибирска разместили наклейки с номером помощи после инцидента с инвалидом

Помощь в метрополитене оказывают 120 обученных сотрудников

01 сентября 2025, 20:22, ИА Амител

Ребенок в инвалидной коляске / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На станциях новосибирского метро появились информационные наклейки с номером телефона для вызова помощи маломобильным гражданам. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.

Напомним, что в июле в метро произошел резонансный инцидент – пассажир с серьезными проблемами с ногами, передвигавшийся на костылях, был вынужден несколько раз садиться на пол станции из-за невозможности стоять от боли. Несмотря на то, что сотрудница метро предложила помощь, ясности, сколько ждать и кого именно, не было. В результате мужчину до самого выхода на станции "Площадь Маркса" сопроводили пассажиры. Они тоже столкнулись с проблемами: специальный подъемник в ТЦ Grani не работал должным образом – для его использования требовалось постоянно нажимать кнопку, что физически не мог сделать ослабленный человек.

После публикации мэрия Новосибирска и метрополитен провели служебное расследование. Для пассажиров с ограниченной мобильностью в городе действует система сопровождения – чтобы помощь подоспела, следует заранее звонить по телефону 222–49–80. Новые наклейки, появившиеся у входов в метро, призваны проинформировать об этой возможности всех нуждающихся. Услугу сопровождения в метро Новосибирска оказывают 120 обученных сотрудников.