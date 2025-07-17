НОВОСТИПроисшествия

В метро Новосибирска провели расследование после инцидента с пассажиром на костылях

В администрации города поблагодарили неравнодушных жителей и рассказали, как в метрополитене организована помощь маломобильным людям

17 июля 2025, 11:20, ИА Амител

Фото: Elena Saharova / unsplash.com
Мэрия Новосибирска провела служебное расследование после инцидента с пассажиром на костылях, который не получил помощь в метро. Как пишет Om1 Новосибирск, власти просмотрели записи с камер видеонаблюдения и получили объяснения от сотрудников подземки.

В начале июля мужчина с сильной болью в ногах не смог вызвать такси и был вынужден спуститься в метрополитен на костылях. Помощь ему оказала случайная прохожая. На станции "Октябрьская" ему предложили дождаться сопровождения, но из-за неясных сроков ожидания он продолжил путь с женщиной. На "Площади Маркса" подключились еще двое прохожих. Однако на выходе из ТЦ Grani подъемник оказался неработающим – пришлось просить включить устройство. Вдобавок механизм требовал постоянного нажатия кнопки, что пассажиру было не под силу, и ее удерживал один из добровольцев.

После огласки случая мэрия Новосибирска сообщила о проведенном расследовании и выразила благодарность неравнодушным горожанам.

По данным властей, помощь маломобильным пассажирам в метро круглосуточно оказывают 120 обученных сотрудников. Чтобы сократить время ожидания, рекомендуют заранее оформить заявку на сопровождение. Во всех вестибюлях размещена информация с телефонами и условиями сопровождения. Станции оснащены пандусами, колясочными спусками, контрастной разметкой и другими элементами доступности. Также в городе действует платная услуга "Социальное такси" – спецтранспорт по предварительной записи с лимитом до четырех поездок в месяц.

Для сравнения: в Москве с 2013 года работает Центр мобильности пассажиров, сопровождающий маломобильных не только в метро, но и по городу.

Новосибирская область

Комментарии 6

Avatar Picture
Musik

11:29:16 17-07-2025

а у нас даже нет метро.
вы не поверите - отсутствует.
поэтому у нас все бедные с маленькой ЗП катаются на жоповозках за 5 млн, за 3 уже дешман считается - аж дорог не хватает.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:15 17-07-2025

Musik (11:29:16 17-07-2025) а у нас даже нет метро.вы не поверите - отсутствует.... И много вы жоповозок за 5 млн видите? Процентов 75 катается на автохламе более 10 лет старости и стоимостью чуть выше полумиллиона, и те в кредит.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:50:20 17-07-2025

Гость (12:17:15 17-07-2025) И много вы жоповозок за 5 млн видите? Процентов 75 катается ... шоп вы таки жыли как прикидываетесь!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:33 17-07-2025

действует платная услуга "Социальное такси" --- Вы их Конские расценки видели???

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:13 17-07-2025

щас из за этой тетки навтыкают помощников на станциях! пи повысят проезд! ага

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:49:29 17-07-2025

Думал, что на машинах ездят бедные, чтоб на три работы успевать. А как им иначе ипотеки платить?

  -1 Нравится
Ответить
