В метро Новосибирска провели расследование после инцидента с пассажиром на костылях
В администрации города поблагодарили неравнодушных жителей и рассказали, как в метрополитене организована помощь маломобильным людям
17 июля 2025, 11:20, ИА Амител
Мэрия Новосибирска провела служебное расследование после инцидента с пассажиром на костылях, который не получил помощь в метро. Как пишет Om1 Новосибирск, власти просмотрели записи с камер видеонаблюдения и получили объяснения от сотрудников подземки.
В начале июля мужчина с сильной болью в ногах не смог вызвать такси и был вынужден спуститься в метрополитен на костылях. Помощь ему оказала случайная прохожая. На станции "Октябрьская" ему предложили дождаться сопровождения, но из-за неясных сроков ожидания он продолжил путь с женщиной. На "Площади Маркса" подключились еще двое прохожих. Однако на выходе из ТЦ Grani подъемник оказался неработающим – пришлось просить включить устройство. Вдобавок механизм требовал постоянного нажатия кнопки, что пассажиру было не под силу, и ее удерживал один из добровольцев.
После огласки случая мэрия Новосибирска сообщила о проведенном расследовании и выразила благодарность неравнодушным горожанам.
По данным властей, помощь маломобильным пассажирам в метро круглосуточно оказывают 120 обученных сотрудников. Чтобы сократить время ожидания, рекомендуют заранее оформить заявку на сопровождение. Во всех вестибюлях размещена информация с телефонами и условиями сопровождения. Станции оснащены пандусами, колясочными спусками, контрастной разметкой и другими элементами доступности. Также в городе действует платная услуга "Социальное такси" – спецтранспорт по предварительной записи с лимитом до четырех поездок в месяц.
Для сравнения: в Москве с 2013 года работает Центр мобильности пассажиров, сопровождающий маломобильных не только в метро, но и по городу.
11:29:16 17-07-2025
а у нас даже нет метро.
вы не поверите - отсутствует.
поэтому у нас все бедные с маленькой ЗП катаются на жоповозках за 5 млн, за 3 уже дешман считается - аж дорог не хватает.
12:17:15 17-07-2025
Musik (11:29:16 17-07-2025) а у нас даже нет метро.вы не поверите - отсутствует.... И много вы жоповозок за 5 млн видите? Процентов 75 катается на автохламе более 10 лет старости и стоимостью чуть выше полумиллиона, и те в кредит.
12:50:20 17-07-2025
Гость (12:17:15 17-07-2025) И много вы жоповозок за 5 млн видите? Процентов 75 катается ... шоп вы таки жыли как прикидываетесь!
11:39:33 17-07-2025
действует платная услуга "Социальное такси" --- Вы их Конские расценки видели???
14:09:13 17-07-2025
щас из за этой тетки навтыкают помощников на станциях! пи повысят проезд! ага
18:49:29 17-07-2025
Думал, что на машинах ездят бедные, чтоб на три работы успевать. А как им иначе ипотеки платить?