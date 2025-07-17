В метро Новосибирска провели расследование после инцидента с пассажиром на костылях

В администрации города поблагодарили неравнодушных жителей и рассказали, как в метрополитене организована помощь маломобильным людям

17 июля 2025, 11:20, ИА Амител

Мэрия Новосибирска провела служебное расследование после инцидента с пассажиром на костылях, который не получил помощь в метро. Как пишет Om1 Новосибирск, власти просмотрели записи с камер видеонаблюдения и получили объяснения от сотрудников подземки.

В начале июля мужчина с сильной болью в ногах не смог вызвать такси и был вынужден спуститься в метрополитен на костылях. Помощь ему оказала случайная прохожая. На станции "Октябрьская" ему предложили дождаться сопровождения, но из-за неясных сроков ожидания он продолжил путь с женщиной. На "Площади Маркса" подключились еще двое прохожих. Однако на выходе из ТЦ Grani подъемник оказался неработающим – пришлось просить включить устройство. Вдобавок механизм требовал постоянного нажатия кнопки, что пассажиру было не под силу, и ее удерживал один из добровольцев.

После огласки случая мэрия Новосибирска сообщила о проведенном расследовании и выразила благодарность неравнодушным горожанам.

По данным властей, помощь маломобильным пассажирам в метро круглосуточно оказывают 120 обученных сотрудников. Чтобы сократить время ожидания, рекомендуют заранее оформить заявку на сопровождение. Во всех вестибюлях размещена информация с телефонами и условиями сопровождения. Станции оснащены пандусами, колясочными спусками, контрастной разметкой и другими элементами доступности. Также в городе действует платная услуга "Социальное такси" – спецтранспорт по предварительной записи с лимитом до четырех поездок в месяц.

Для сравнения: в Москве с 2013 года работает Центр мобильности пассажиров, сопровождающий маломобильных не только в метро, но и по городу.