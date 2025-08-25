В национальный мессенджер Max интегрировали "Госключ"
Подключение первых компаний к сервису в мессенджере планируется осуществить в 2025 году
25 августа 2025, 23:30, ИА Амител
Национальный мессенджер Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ". Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей мессенджера.
Интеграция предоставила клиентам банков, мобильных операторов и иных организаций возможность подписывать электронные документы, направляемые в мессенджер. В частности, там можно будет подписывать согласия на обработку персональных данных, договоры оказания услуг или дополнительные соглашения.
Сама процедура подписания организована следующим образом: компания направляет договор клиенту в мессенджере, а вместе с файлом поступает ссылка для бесшовного запуска "Госключа". Там пользователь визирует документ электронной подписью, предварительно оформив сертификат, если это осуществляется впервые. После он подтверждает действие в "Госключе" и получает возможность скачать или переслать подписанный документ.
Подключение первых компаний к сервису в мессенджере планируется осуществить в этом году.
00:38:07 26-08-2025
Главные сервера МАХ находятся в США и в Чили, а причём тут РФ?
06:49:31 26-08-2025
Светослав (00:38:07 26-08-2025) Главные сервера МАХ находятся в США и в Чили, а причём тут Р... На планете Нибиру. Вот откуда вас таких берут? Какие серверы русского мессенджера в США? Туда делегация с Путиным летала с наличными, чтобы заправку самолетов топливом оплатить ибо санкции на любые транзакции.
10:15:20 26-08-2025
Мне в Мах уже звонили жулики. Когда спросил у них чей Крым они начали материться и оскорблять.
11:02:55 26-08-2025
Гость (10:15:20 26-08-2025) Мне в Мах уже звонили жулики. Когда спросил у них чей Крым о...
Какой-то неправильный ФСБшник вам попался