В национальный мессенджер Max интегрировали "Госключ"

25 августа 2025, 23:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

Национальный мессенджер Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ". Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей мессенджера.

Интеграция предоставила клиентам банков, мобильных операторов и иных организаций возможность подписывать электронные документы, направляемые в мессенджер. В частности, там можно будет подписывать согласия на обработку персональных данных, договоры оказания услуг или дополнительные соглашения.

Сама процедура подписания организована следующим образом: компания направляет договор клиенту в мессенджере, а вместе с файлом поступает ссылка для бесшовного запуска "Госключа". Там пользователь визирует документ электронной подписью, предварительно оформив сертификат, если это осуществляется впервые. После он подтверждает действие в "Госключе" и получает возможность скачать или переслать подписанный документ.

Подключение первых компаний к сервису в мессенджере планируется осуществить в этом году.