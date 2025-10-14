В Новосибирске пройдет международный форум для школьников, родителей и учителей

"Учебная Сибирь – 2025" даст учащимся возможность выбрать профессию, а педагогам – вдохновиться новыми идеями

Форум-выставка "Учебная Сибирь – 2024" / Фотографии из архива ООО "ЭкспоИвентс"

С 23 по 25 октября 2025 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр" пройдет Международный форум-выставка "Учебная Сибирь – 2025". Это региональная площадка для педагогов, школьников, студентов и родителей. В этом году ключевая тема мероприятия – "Просвещение и воспитание: создаем будущее".

Профессиональный рост для учителей и руководителей

Форум открывает возможности для обмена опытом и повышения квалификации педагогов и руководителей учебных заведений. В программе:

пленарное заседание с участием министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой и рабочая группа под руководством ректора Томского государственного университета (ТГУ) Эдуарда Галажинского;

круглые столы, дискуссии и обмен передовыми практиками;

мастер-классы: "ИИ-мастерская" от ТГУ и форсайт-сессия по точным наукам от Новосибирского государственного технического университета (НГТУ);

обсуждение актуальных вопросов: работа с детьми мигрантов, профилактика буллинга, роль отцов в воспитании, подготовка кадров для технологического будущего.

Акцент в деловой программе сделают на историческом, патриотическом и инженерном воспитании. На тему исторического просвещения проведут пленарное заседание. Также в рамках форума состоятся лекции Александра Мясникова "Россия – моя история" и показ фильма "Суворовец. 1944".

«"Учебная Сибирь" – действительно важная площадка. По ее итогам мы сможем выработать чек-лист для эффективной работы в учебных организациях», – прокомментировала координатор проекта "Навигаторы детства" в Новосибирской области Ирина Саблина.

Профориентация для школьников

Форум предоставляет учащимся выпускных классов шанс познакомиться с будущими профессиями:

тестирование и консультации от центра "Работа России";

программы более 30 вузов и колледжей;

лекции и мастер-классы по выбору профессии и финансовой грамотности;

зоны инженерного творчества, проектной деятельности и патриотики.

Профориентационные кластеры помогут школьникам построить путь от учебного заведения до профессии. Представители колледжей расскажут о практических навыках, которые они дают своим студентам, высшие учебные заведения представят образовательные и научные программы. А компании презентуют карьерные возможности.

«Я нашла институт, который мне интересен. Узнала направление, баллы и условия. Очень здорово, что есть такая возможность», – поделилась опытом с прошлого форума новосибирская школьница Виктория Стрепкова.

Форум-выставка "Учебная Сибирь – 2024" / Фотографии из архива ООО "ЭкспоИвентс"

Родителям – ответы на важные вопросы

Мероприятие также рассчитано на родителей, которые хотят лучше понимать своих детей и участвовать в их образовательном процессе. Для них в программе форума запланировали:

мастер-классы о взаимодействии родителей, учителей и врачей для создания условий успеха ребенка;

лекции о буллинге и рисках подростков в цифровой среде;

круглые столы от НГТУ по поддержке проектной деятельности, олимпиад и сотрудничества между школами и вузами;

семейный досуг – кинопоказы фильмов о героизме, воспитании и исторической памяти.

На выставке будут представлены более 40 компаний, они расскажут об инновационных технологических решениях для образования. А вузы – НГТУ, ТГУ, МФТИ (Московский физико-технический институт), НГУЭУ (Новосибирский государственный университет экономики и управления) и другие – о знаниях, которые получат студенты. Также в программе лекторий общества "Знание", зоны патриотического воспитания и "Работы России".

Как принять участие в форуме?

Вход свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Если будет коллективная заявка на класс, то бейджи можно получить заранее.

Больше информации о Международном форуме-выставке "Учебная Сибирь – 2025 ищите на странице мероприятия во "ВКонтакте" и в телеграм-канале.

