В Новосибирске собака без намордника напала на прохожую

Хозяин животного не понес никакого наказания и даже не извинился

27 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Рука пострадавшей / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Вечером 24 августа в Новосибирске произошел инцидент с нападением собаки на 54-летнюю местную жительницу Елену. Пострадавшая рассказала в беседе с "КП-Новосибирск", что возвращалась домой после проводов дочери и внучки и решила зайти в магазин. На тропинке ей встретился мужчина с собакой рыжего окраса, чуть ниже овчарки, на поводке. Животное изначально не проявляло признаков агрессии, но внезапно укусило женщину за руку.

«Собака прикусила меня за руку: я не закричала, не замахала рукой, чтобы не спровоцировать агрессию. Она немного отпустила, а потом снова схватила меня», – сообщила Елена.

После нападения она попыталась обратиться к хозяину собаки с вопросом, почему он выгуливает животное без намордника, если знает о его агрессии. Однако мужчина ничего не ответил, молча отвел питомца в сторону и ушел, хотя стал свидетелем произошедшего.

Состояние женщины резко ухудшилось: у нее началось головокружение и онемение укушенной руки. С трудом дойдя до подъезда, она вызвала дочь, которая помогла ей добраться до больницы. В медучреждении Елене обработали рану и сделали противостолбнячную инъекцию.

Позже выяснилось, что этот же мужчина ранее был замечен в магазине с собакой, которая вела себя агрессивно.