В Новосибирске собака без намордника напала на прохожую
Хозяин животного не понес никакого наказания и даже не извинился
27 августа 2025, 14:00, ИА Амител
Вечером 24 августа в Новосибирске произошел инцидент с нападением собаки на 54-летнюю местную жительницу Елену. Пострадавшая рассказала в беседе с "КП-Новосибирск", что возвращалась домой после проводов дочери и внучки и решила зайти в магазин. На тропинке ей встретился мужчина с собакой рыжего окраса, чуть ниже овчарки, на поводке. Животное изначально не проявляло признаков агрессии, но внезапно укусило женщину за руку.
«Собака прикусила меня за руку: я не закричала, не замахала рукой, чтобы не спровоцировать агрессию. Она немного отпустила, а потом снова схватила меня», – сообщила Елена.
После нападения она попыталась обратиться к хозяину собаки с вопросом, почему он выгуливает животное без намордника, если знает о его агрессии. Однако мужчина ничего не ответил, молча отвел питомца в сторону и ушел, хотя стал свидетелем произошедшего.
Состояние женщины резко ухудшилось: у нее началось головокружение и онемение укушенной руки. С трудом дойдя до подъезда, она вызвала дочь, которая помогла ей добраться до больницы. В медучреждении Елене обработали рану и сделали противостолбнячную инъекцию.
Позже выяснилось, что этот же мужчина ранее был замечен в магазине с собакой, которая вела себя агрессивно.
«Возможно, мог бы и другой исход быть. Повела бы я себя иначе – и собака иначе. Но ребенка в любом случае она могла бы напугать, у него бы осталась психологическая травма», – заключает женщина.
14:10:28 27-08-2025
Мне кажется всё наоборот было.
14:11:50 27-08-2025
Зато чипированная, наверное. Государство в восторге.
17:28:22 27-08-2025
Гость (14:11:50 27-08-2025) Зато чипированная, наверное. Государство в восторге.... правильно делают, всех кого не чипируют изымут. А хозяев чипированных будут штрафовать, иначе сабаколюбы не понимают.
14:14:07 27-08-2025
Зоошизы, ваш выход!
16:11:40 27-08-2025
Почему без намордников выгуливают своих псин огромных, почему безнаказанно всё?! ♨️