Такой день. Ксения Бородина в Рубцовске и самый популярный автомаршрут в России

О главных событиях региона за 3 июня

03 июня 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Цены на жилье в новостройках Барнаула в мае показали одно из самых наибольших снижений среди крупнейших российских городов. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась в 40 городах из 70 исследованных, в 26 снизилась, в четырех не изменилась.

На промышленном объекте, расположенном на ул. Кулагина, утром 3 июня вспыхнул пожар, который удалось быстро локализовать благодаря оперативности МЧС. На место прибыли 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Специалисты зафиксировали задымление на объекте.

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина посетит Рубцовск, чтобы принять участие в торжественном открытии нового спортивного центра по греко-римской борьбе. Мероприятие запланировано на 10 и 11 октября.

Телеканал "Моя Планета" вместе с Russian Traveler подвели итоги голосования за самый популярный маршрут в России для путешествия на автомобиле. Первое место занял Чуйский тракт. За этот автомаршрут проголосовали 26,2% участников.

Жители Рубцовска бьют тревогу из-за массового нашествия мошек. По словам горожан, насекомых настолько много, что находиться на улице стало невозможно — они роятся в воздухе, лезут в глаза, уши и залетают в рот. Некоторые рубцовчане уже начали спасаться специальными накомарниками — защитными сетками, которые надеваются на голову.

Резиденцию для жизни и бизнеса продают в Барнауле за 100 млн рублей. Она находится в поселке Спутник, но обеспечивает полную приватность. Ощущение уединения создает аллея из вековых лиственниц, расположенная перед основным домом. Его площадь — 400 кв. метров, вид на живописный участок открывается из панорамных окон. Потолки высотой 3,5 метра делают помещения просторными.