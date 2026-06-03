Смоленск стал популярным у зумеров благодаря мему "67"

Код региона Смоленской области неожиданно стал частью молодежного тренда

03 июня 2026, 21:38, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Смоленск неожиданно оказался в центре внимания молодежи благодаря вирусному интернет-тренду, связанному с кодом региона 67. Мем, который появился в соцсетях как очередная шутка поколения Z, уже начал влиять на туристический поток и цены на размещение в городе.

Как рассказали "Shot Проверке" в Российском союзе туриндустрии, в этом году количество бронирований гостиниц и квартир в Смоленске среди туристов младше 24 лет увеличилось на 26%.

Одной из главных причин такого роста называют популярность мема "67". Код региона Смоленской области неожиданно стал частью молодежного тренда, после чего город превратился в своеобразную точку притяжения для любителей интернет-контента.

Молодые туристы приезжают в Смоленск, чтобы снимать ролики и делать фотографии на фоне известных городских достопримечательностей под популярный звук six seven. Чаще всего для таких видео выбирают Смоленскую крепостную стену, Успенский собор, Лопатинский сад и другие узнаваемые места города.

На фоне возросшего спроса подорожало и размещение. По данным Российского союза туриндустрии, средняя стоимость ночи в местных гостиницах сейчас составляет около 4600 рублей. Это примерно на 10% больше, чем год назад.

Сам тренд "67" не имеет какого-либо скрытого смысла или сложной расшифровки. Как отмечают авторы публикации, это одна из характерных интернет-шуток поколения Z. Когда молодые люди видят рядом цифры 6 и 7, они произносят "six seven", показывают определенный жест руками и смеются над тем, что окружающие пытаются найти в этом глубокий смысл.