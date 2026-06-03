Смоленск стал популярным у зумеров благодаря мему "67"
Код региона Смоленской области неожиданно стал частью молодежного тренда
03 июня 2026, 21:38, ИА Амител
Смоленск неожиданно оказался в центре внимания молодежи благодаря вирусному интернет-тренду, связанному с кодом региона 67. Мем, который появился в соцсетях как очередная шутка поколения Z, уже начал влиять на туристический поток и цены на размещение в городе.
Как рассказали "Shot Проверке" в Российском союзе туриндустрии, в этом году количество бронирований гостиниц и квартир в Смоленске среди туристов младше 24 лет увеличилось на 26%.
Одной из главных причин такого роста называют популярность мема "67". Код региона Смоленской области неожиданно стал частью молодежного тренда, после чего город превратился в своеобразную точку притяжения для любителей интернет-контента.
Молодые туристы приезжают в Смоленск, чтобы снимать ролики и делать фотографии на фоне известных городских достопримечательностей под популярный звук six seven. Чаще всего для таких видео выбирают Смоленскую крепостную стену, Успенский собор, Лопатинский сад и другие узнаваемые места города.
На фоне возросшего спроса подорожало и размещение. По данным Российского союза туриндустрии, средняя стоимость ночи в местных гостиницах сейчас составляет около 4600 рублей. Это примерно на 10% больше, чем год назад.
Сам тренд "67" не имеет какого-либо скрытого смысла или сложной расшифровки. Как отмечают авторы публикации, это одна из характерных интернет-шуток поколения Z. Когда молодые люди видят рядом цифры 6 и 7, они произносят "six seven", показывают определенный жест руками и смеются над тем, что окружающие пытаются найти в этом глубокий смысл.
09:02:05 04-06-2026
дичь
10:38:19 04-06-2026
Наташа (09:02:05 04-06-2026) дичь...
*закатывание глаз по-миллениальски*
Типа раньше наши "упячка" или "йа креведко" имели много смысла. Отстаньте уже от молодежи, пусть сходят с ума как хотят - юность дается нам один раз в жизни, и это лучшее время для любого безумства
09:07:14 04-06-2026
Тогда уж Тверская область интереснее
10:10:57 04-06-2026
Интересно, а если запустить мем "22" (two two) тоже загадочно звучит. Турист к нам попрёт)))
10:28:48 04-06-2026
Гость (10:10:57 04-06-2026) Интересно, а если запустить мем "22" (two two) тоже загадочн... зачем нам нищие тупые туристы, которые едут ради цифр?
10:25:27 04-06-2026
Тогда уж Алтайский край круче. 22 можно прочитать как ТуТу и дорисовать паровозик.
11:20:09 04-06-2026
"популярным" он был где то год назад
14:27:18 04-06-2026
не очень понял, а 69 креативней.