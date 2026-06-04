В Алтайском крае продолжается прием заявок на участие в программе "Мама-предприниматель"

Попасть на обучение могут даже и те женщины, которые только планируют создавать бизнес

04 июня 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFG87HzR

Участницы программы "Мама-предприниматель" / Фото: Алтайский Фонд МСП

В Алтайском крае идет набор участниц в федеральную программу "Мама-предприниматель", направленную на развитие женского бизнеса в России. Инициатива реализуется Минэкономразвития РФ и ориентирована на поддержку женщин с детьми, которые уже ведут собственное дело или только планируют запуск проекта.

В 2026 году региональный этап программы пройдет в 70 субъектах страны. В Алтайском крае обучение состоится в Барнауле с 22 по 26 июня.

К участию приглашают женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей или находящихся в декретном отпуске. Программа подходит как для начинающих предпринимательниц, так и для тех, кто уже сделал первые шаги в бизнесе. Основное условие — наличие бизнес-идеи с потенциалом развития. В этом году требования стали мягче: подать заявку могут также и те, чей бизнес существует не более трех лет (ранее — до одного года).

Образовательный интенсив проходит в два этапа. На региональном уровне участницы изучают основы предпринимательства, дорабатывают проекты, получают консультации экспертов, знакомятся с успешными кейсами и действующими компаниями региона. Завершается этап защитой бизнес-идей, лучшая из которых получает приз — 150 тысяч рублей.

Федеральный этап включает расширенную образовательную программу: тренинги, наставничество, деловые визиты и работу с менторами. Финальная защита проектов проходит в Москве. Победительницы получают финансовую поддержку — 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей на развитие бизнеса.

Как отметил руководитель центра "Мой бизнес" Алтайского края Станислав Татаринцев, программа в регионе реализуется с 2017 года и в 2026-м пройдет уже в девятый раз.

«За это время обучение прошли более 320 участниц, желающих открыть свое дело: каждая из них разработала и защитила собственный бизнес-проект. Победительницы программы продолжают развиваться в своих нишах и пользоваться господдержкой: например, участвуют в образовательных интенсивах и ярмарочно-выставочных мероприятиях, получают помощь в брендинге, создании сайтов. Проект неизменно вызывает большой интерес, становится пространством для вдохновения и взаимоподдержки», — отметил он.Заявки принимают до 15 июня на сайте мамапредприниматель.рф. Для участия необходимо заполнить анкету, описать проект, целевую аудиторию и конкурентные преимущества. По итогам отбора в программу попадут до 35 участниц.

Обучение и защита проектов пройдут очно в Барнауле на площадке центра "Мой бизнес". Участие бесплатное. Дополнительная информация доступна по телефону 8-800-222-83-22.

Организатором выступает Минэкономразвития России, оператором — Национальное агентство "Мой бизнес". Стратегическим партнером стал Фонд "Наше будущее", а партнерами — СберБизнес, "Арнест", "ЮниРусь". Программа реализуется при поддержке Союза женщин России в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

НО "Алтайский Фонд МСП"

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