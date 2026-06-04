Эксперты ожидают роста рынка страхования в России до 6 трлн рублей

Этому поспособствуют качественные изменения внутри отрасли

04 июня 2026, 11:00, ИА Амител

Конференция ВСС 2026 / Фото: пресс-служба ВСС

Объем рынка страхования в России может вырасти до 6 трлн рублей. Такой потенциал спрогнозировали на XXI Международной конференции по страхованию Russian Insurance Summit 2026 ("Рашн Иншурэнс Саммит") — "Конференция ВСС 2026: Культурный код страхования / Человеческий фактор". Она состоялась в Центре событий РБК в Москве. Кроме сценариев развития страхового рынка эксперты обсудили поиск устойчивых драйверов роста в условиях высокой неопределенности экономики и трансформации потребительского поведения.

Кто принимал участие в конференции

В дискуссии приняли участие представители Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, профильных комитетов Государственной Думы, а также организаций по защите прав потребителей финансовых услуг. Среди спикеров также были финансовый уполномоченный, представители Народного фронта, руководители и акционеры крупнейших страховых компаний страны, а также отраслевые аналитики.

Качество и культура страховых услуг

Основное внимание участники уделили качеству страховых услуг, уровню клиентского сервиса, прозрачности процессов и финансовой устойчивости участников рынка.

Также эксперты рассмотрели динамику спроса на страховые продукты. В фокусе оказались потребительские настроения, перспективы добровольного страхования и развитие продуктовой линейки, ориентированной на реальные потребности клиентов. По словам заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, формирование ценности для клиента становится ключевым фактором развития отрасли.

«Долгое время страхование в России было продуктом, которому граждане не доверяли. Мы уже переломили это восприятие, и нужно продолжать эту тенденцию. Необходимо упрощать клиентский путь с помощью цифровизации, искусственного интеллекта и других инструментов. Наша общая задача на государственном уровне — создать культуру страхования и управления своими рисками. Мы с коллегами из Центрального Банка и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) проводим совместную работу в этом направлении», — сказал Иван Чебесков.

Поговорили и о культуре страхования и формировании долгосрочных ресурсов для экономики. Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев подчеркнул, что отрасль уже стала значительно более клиентоориентированной, чем несколько лет назад.

По его словам, одним из ключевых направлений роста является накопительное страхование, которое постепенно превращается в источник длинных денег для финансовой системы страны. При этом сегмент все еще находится на стадии становления и обладает значительным потенциалом.

«Мы точно можем увеличить в два раза тот объем, который существует сейчас», — подчеркнул Уфимцев.

Поле непаханое

Свою оценку перспектив развития дал и член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, председатель Экспертного совета по законодательству о страховании при профильном комитете Николай Цед. Он подчеркнул, что страховой рынок нельзя рассматривать исключительно как набор статистических показателей, поскольку за ним стоит живая и постоянно развивающаяся система отношений.

«Страховая деятельность — это не просто какая-то статистика, это живая жизнь. И здесь еще поле непаханое: и новые виды страхования, и освоение новых видов технологий, включая искусственный интеллект. В плане законодательства есть над чем работать. Мы активно работаем над поиском новых возможностей для развития страхового рынка», — отметил Николай Цед.

Заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов обозначил, что достижение уровня в 6 трлн рублей должно оцениваться не только через объем страховых сборов, но и через качественные изменения внутри отрасли. По его словам, регулятор рассматривает развитие рынка комплексно, включая повышение уровня выплат и совершенствование сервисов.

«Развитие — это не только объемы сборов, но это и те практики, которые используются на рынке. У Банка России есть ряд прорабатываемых аспектов, в том числе повышение выплат по обязательному автострахованию, контроль наличия ОСАГО по камерам, ускорение выплат по страхованию опасных объектов», — пояснил Никита Теплов.

Не соперничать, а сотрудничать

Значительное внимание на конференции уделили роли цифровых платформ и партнерских экосистем. Генеральный директор финансового маркетплейса "Сравни" Александр Крайник отметил, что страховым компаниям и цифровым площадкам необходимо переходить от конкуренции к сотрудничеству.

«Нас часто пытались противопоставить страховому рынку, но я всегда говорил: нам нужно не соперничать, а грамотно делить работу. Задач у каждого предостаточно, и только объединив усилия мы сможем поднять долю страхования в экономике», — подчеркнул он.

По его мнению, именно партнерские модели взаимодействия способны сформировать устойчивый спрос. Только тогда, как отметил эксперт, рынок перейдет к более зрелой стадии конкуренции, где ключевыми факторами станут технологии, сервис и скорость выплат.

«После этого начнется честная конкуренция на уровне сервисов, технологий и скорости выплат. Рынок сам определит стандарты: кому-то нужны мгновенные решения, а кому-то — оптимальный баланс цены и времени. И это абсолютно здоровая продуктовая конкуренция», — добавил Александр Крайник.

Ставка на цифровизацию

Отдельным направлением обсуждения стала цифровизация страховой отрасли и снижение уровня недоверия со стороны населения. Представители компаний отметили, что целевой показатель в 6 трлн рублей является реалистичным, однако требует системной работы по изменению отношения граждан к страхованию.

Речь идет как о бытовых рисках, так и о страховании в предпринимательской среде. По мнению участников рынка, ключевым фактором роста станет повышение качества клиентского сервиса и демонстрация реальной ценности страховых продуктов.

Большой блок дискуссии был посвящен технологическому развитию отрасли. Эксперты обсудили перспективы агрострахования и моторного страхования, а также внедрение искусственного интеллекта и расширение цифровых сервисов. По их оценке, именно технологические решения способны повысить доступность и удобство страховых услуг для конечного потребителя.

Директор департамента "Страхование" компании "Рексофт" Никита Евсеенко отметил, что страховой рынок находится на этапе поиска новой клиентской ценности, и именно технологии могут стать основой будущих изменений.

«Одну из ключевых ролей здесь может сыграть технологическая трансформация: каким бы ни было отношение к искусственному интеллекту, он ложится в основу всех решений будущего технологического уклада», — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что внедрение технологий не должно быть самоцелью.

«Технология сама по себе не создает ценность — ценность появляется тогда, когда за счет нее получается улучшить клиентский опыт, ускорить доставку ценности до конечного потребителя. Искусственный интеллект становится новым, и в перспективе незаменимым инструментом, который помогает находить точки роста и решать задачи, казавшиеся раньше невозможными», — пояснил Никита Евсеенко.