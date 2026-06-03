Система способна обнаруживать дроны на дальности до 10 км и поражать их на расстоянии 3–5 км

03 июня 2026, 16:30, ИА Амител

Комплекс ПВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России создан роботизированный комплекс для противовоздушной обороны, предназначенный для выявления и ликвидации беспилотных летательных аппаратов, об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Народный фронт, который оказывает поддержку разработчикам через Кулибин-клуб.

Комплекс состоит из двух наземных роботизированных систем: "Импульс-РЛС" и "Импульс-Зверобой".

«Основной задачей "Импульса-РЛС" является обнаружение и сопровождение беспилотников, а также передача информации о целях второй машине комплекса», — сообщил технический директор компании-производителя "Гумич РТК".

После получения данных от "Импульса-РЛС", "Импульс-Зверобой" активирует ударный дрон, который уничтожает обнаруженный беспилотник.

Разработчики утверждают, что комплекс способен защищать города и объекты гражданской инфраструктуры, а также применяться в зоне боевых действий.

В Народном фронте подчеркнули, что новая система разработана для борьбы с беспилотниками на значительном удалении.

Ранее сообщалось, что Зеленский написал Трампу письмо о нехватке средств ПВО.