В России создан новый роботизированный комплекс ПВО для борьбы с беспилотниками
Система способна обнаруживать дроны на дальности до 10 км и поражать их на расстоянии 3–5 км
03 июня 2026, 16:30, ИА Амител
В России создан роботизированный комплекс для противовоздушной обороны, предназначенный для выявления и ликвидации беспилотных летательных аппаратов, об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Народный фронт, который оказывает поддержку разработчикам через Кулибин-клуб.
Комплекс состоит из двух наземных роботизированных систем: "Импульс-РЛС" и "Импульс-Зверобой".
«Основной задачей "Импульса-РЛС" является обнаружение и сопровождение беспилотников, а также передача информации о целях второй машине комплекса», — сообщил технический директор компании-производителя "Гумич РТК".
После получения данных от "Импульса-РЛС", "Импульс-Зверобой" активирует ударный дрон, который уничтожает обнаруженный беспилотник.
Разработчики утверждают, что комплекс способен защищать города и объекты гражданской инфраструктуры, а также применяться в зоне боевых действий.
В Народном фронте подчеркнули, что новая система разработана для борьбы с беспилотниками на значительном удалении.
Ранее сообщалось, что Зеленский написал Трампу письмо о нехватке средств ПВО.
16:42:10 03-06-2026
ТЕРМИНАТОР...
16:47:20 03-06-2026
Создан, это еще не значит что поставлен на боевое дежурство
16:54:42 03-06-2026
разработчики по лезвию ходят, уж сколько их присело...
17:51:21 03-06-2026
Чего там робот Федя? СПБ 50 беспилотников атаковало. Сколько беспилотников может объективно отправить система импульс-зверобой на перехват?
17:58:16 03-06-2026
А когда начнёт помогать мирному населению? Просто от того, что он создан и стоит, ничего не делает толк нулевой!!!