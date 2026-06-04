Суперлот. "Дом.рф" ищет компанию, которая за 18 лет построит поселок в пригороде Барнаула

Проект рассчитан на тысячи коттеджей

04 июня 2026, 10:15, ИА Амител

Коттеджный поселок / Изображение сгенерировано нейросетью / amic.ru

В пригороде Барнаула может появиться крупный коттеджный поселок. Федеральный агрегатор "Дом.рф" выставил на аукцион гигантский участок — 270,2 га. Осваивать его предполагают 18 лет, и за это время на территории могут появиться около трех тысяч коттеджей, социальные, административные, торговые объекты, дороги и сети.

Миллиардные вложения

Выставленная на аукцион площадка состоит из четырех крупных участков — 74,73 га, 57,2, 63,5, 74,69 га. Некоторые лоты ранее по отдельности уже выставляли на торги, однако они не были реализованы. Теперь же "Дом.рф" решил объединить четыре надела в один мегаучасток.

В аукционной документации указано, что площадки расположены на удалении от крупных автомагистралей, подъезд осуществляется по грунтовым дорогам (находятся в неудовлетворительном состоянии). Территории не огорожены, ландшафт преимущественно ровный, имеются небольшие земельные отвалы и древесно-кустарниковая растительность.

Застройщик, который решит осваивать площадку, должен заключить с "Дом.рф" договор о комплексном развитии территории (КРТ). Это означает, что инвестор должен сам решать вопросы по строительству сетей, дорог, социальных и других объектов.

Всего территория рассчитана на возведение нескольких тысяч домов. Минимальный объем жилой застройки — 204 тысячи квадратных метров, максимальный — 292 тысячи "квадратов".

При развитии поселка застройщику необходимо реализовать не менее пяти типовых проектов с использованием деревянных конструкций, которые определены в реестре Минстроя. Все остальные объекты, а также их параметры инвестор поселка должен "нарисовать" в документации по планировки территории. Ее необходимо представить в течение двух лет после подписания договора о КРТ.

«Проектные и архитектурные решения объектов капитального строительства жилого назначения, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы, подлежат обязательному письменному согласованию с "Дом.рф" в сроки и в порядке, предусмотренные договором о КРТ», — указано в документе.

Проект рассчитан на 18 лет (но может быть завершен раньше), а начальная цена земли — 62,6 млн рублей. Эту же сумму победитель торгов (вне зависимости от итоговой стоимости) будет обязан ежегодно отчислять в "Дом.рф". То есть если строительство поселка действительно растянется на 18 лет, то девелопер заплатит 1,1 млрд рублей.

Проблемные земли

В 2023 и 2024 годах "Дом.рф" успешно разыграл на торгах два земельных участка во Власихе, которые арендовали на девять лет две барнаульские компании. Сейчас они реализуют там проекты коттеджных поселков. Однако фирмы испытывают большие сложности. Так, одна из компаний платит штрафы за нарушение сроков, согласованных с "Дом.рф", сообщили в Союзе строителей.

Кроме того, один из застройщиков не мог получить для проекта нужного объема мощностей. Ресурсоснабжающие организации объясняют это тем, что существующие сети пригорода (к которым подключают новые поселки) "не резиновые" и рассчитаны на ограниченное количество потребителей.

Строители говорят, это проблема качества подготовленной документации к земле: в них прописывают мощности (например, по газу и электричеству), которые нужны будущим жилым кварталам, однако никто не считает, откуда их взять.