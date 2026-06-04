Без осадков и +34. Какая погода ждет Алтайский край 4 июня
Порывы ветра местами достигнут 13 м/с
04 июня 2026, 06:00, ИА Амител
Июньская жара в Барнауле / Фото: amic.ru
До +34 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +29...+34 градуса. Без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле ожидается +27...+29 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
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