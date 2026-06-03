Екатеринбургская фирма получила штраф от алтайского УФАС за нарушение закона о рекламе

Поводом для разбирательства стало обращение барнаульца

03 июня 2026, 19:04, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Жалоба жителя Барнаула на навязчивую рекламную рассылку обернулась крупным штрафом для компании из Екатеринбурга. Алтайское краевое УФАС России привлекло к административной ответственности ООО "Олимпик" за распространение рекламы без согласия получателя.

Поводом для разбирательства стало обращение барнаульца, который сообщил о регулярном поступлении на его телефон рекламных SMS с предложениями оформить заем. Сообщения приходили от абонента QuickZ-V.ru.

Заявитель пояснил, что не давал согласия на получение подобной рекламы. В ходе проверки антимонопольный орган запросил у компании документы, подтверждающие наличие такого согласия.

Однако ООО "Олимпик" не смогло представить доказательства того, что абонент действительно разрешал использовать свой номер для рекламной рассылки.

В УФАС напомнили, что законодательство запрещает распространять рекламу через сети электросвязи без предварительного согласия получателя. Это требование распространяется на сообщения, направляемые посредством телефонной связи, SMS-рассылок и других средств связи.

После подтверждения нарушения антимонопольное ведомство привлекло компанию к ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения дела ООО "Олимпик" назначили административный штраф в размере 300 тысяч рублей.