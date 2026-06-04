В Барнауле выступит "самый красивый проект" Турецкого Soprano

Зрителей ожидает разнообразие женских вокальных тембров: от высокого сопрано до низкого меццо

04 июня 2026, 10:42, ИА Амител

21 октября 2026 года на сцене ДК "Мотор" выступит хор турецкого Soprano. Зрителей ожидает богатый репертуар, охватывающий множество жанров: от классики до современных хитов, от джаза до рока, от народных песен до оперных арий.