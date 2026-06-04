Вместо кофейни для книголюбов в Барнауле появится новое заведение

Любимое место поклонников литературы в краевой столице скоро станет другим

04 июня 2026, 10:58, ИА Амител

Кофейня "Сладкий Горький" / Фото: Алина Богомолова

Кофейня для книголюбов "Сладкий Горький" на пр. Строителей, 6, временно закрылась. Как указано в "2ГИС", заведение вернется к работе через некоторое время.

Кофейня позиционировала себя как место для любителей литературы:

«Попробовать на вкус Горького, Чехова или Гоголя, окунуться в уютную атмосферу с кофе и книгой, насладиться самым десертным десертом — это все про нашу кофейню "Сладкий Горький"», — написали в сообществе заведения в ВК.

Кофейня "Сладкий Горький" / Фото: скриншот видео

Здесь посетители могли не только выпить кофе и поговорить друг с другом по душам, но и поучаствовать в книжном клубе. Любители литературы обсуждали романы разных авторов. Еще в кофейне проводили арт-встречи, мастер-классы по рисованию с помощью кофе.

Но недавно на помещении появилось объявление о временном закрытии.

Заведение проработало шесть с половиной лет. Вскоре оно снова будет принимать гостей, но уже под другим названием, в ином формате. Но в каком именно — пока неизвестно.

Как написала его владелица в сообщении, она передает бизнес в хорошие руки. Она также поблагодарила посетителей за годы творчества, "добра и взаимного тепла".