Вместо кофейни для книголюбов в Барнауле появится новое заведение
Любимое место поклонников литературы в краевой столице скоро станет другим
04 июня 2026, 10:58, ИА Амител
Кофейня для книголюбов "Сладкий Горький" на пр. Строителей, 6, временно закрылась. Как указано в "2ГИС", заведение вернется к работе через некоторое время.
Кофейня позиционировала себя как место для любителей литературы:
«Попробовать на вкус Горького, Чехова или Гоголя, окунуться в уютную атмосферу с кофе и книгой, насладиться самым десертным десертом — это все про нашу кофейню "Сладкий Горький"», — написали в сообществе заведения в ВК.
Здесь посетители могли не только выпить кофе и поговорить друг с другом по душам, но и поучаствовать в книжном клубе. Любители литературы обсуждали романы разных авторов. Еще в кофейне проводили арт-встречи, мастер-классы по рисованию с помощью кофе.
Но недавно на помещении появилось объявление о временном закрытии.
Заведение проработало шесть с половиной лет. Вскоре оно снова будет принимать гостей, но уже под другим названием, в ином формате. Но в каком именно — пока неизвестно.
Как написала его владелица в сообщении, она передает бизнес в хорошие руки. Она также поблагодарила посетителей за годы творчества, "добра и взаимного тепла".
13:08:53 04-06-2026
пусть книголюбы в пивнушки ходят как все...
14:05:48 04-06-2026
Гость (13:08:53 04-06-2026) пусть книголюбы в пивнушки ходят как все...... Рядом Заправка, так что всё Ок
13:17:15 04-06-2026
то есть теперь там книг не будет? будет кан-кан? стриптиз?