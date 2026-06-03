На Алтае резко ускорился рост числа пострадавших от укусов клещей детей

Наибольшее число пострадавших за последнюю неделю зарегистрировали в Горно-Алтайске

03 июня 2026, 23:04, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

За неделю в Республике Алтай от укусов клещей пострадали 328 человек, в том числе 126 детей. По сравнению с предыдущей неделей активность опасных членистоногих заметно выросла: ранее было зарегистрировано 227 случаев присасывания клещей, включая 72 случая среди несовершеннолетних.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай, с начала эпидемиологического сезона в регионе зарегистрировано уже 1996 случаев присасывания клещей. Среди пострадавших — 762 ребенка. При этом показатель остается ниже прошлогоднего: за аналогичный период 2025 года было зафиксировано 2260 случаев.

Наибольшее число пострадавших за последнюю неделю зарегистрировали в Горно-Алтайске, где клещи укусили 129 человек. Также высокая активность кровососущих отмечена в Турочакском районе — 45 случаев, Майминском районе — 35 случаев и Чемальском районе — 32 случая.

С начала сезона в республике зарегистрировано восемь случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе один у ребенка. Кроме того, выявлены четыре случая иксодового клещевого боррелиоза и 11 случаев сибирского клещевого тифа.

Одновременно в регионе продолжаются акарицидные обработки территорий. На сегодняшний день такие работы проведены на площади 625,86 га. В том числе обработано 147,23 га территорий летних оздоровительных учреждений.