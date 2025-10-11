В Новосибирске таксист зарезал сибирячку на глазах у ее дочери, а затем задушил ребенка

Таким образом убийца хотел заполучить деньги и новый автомобиль женщины

11 октября 2025, 10:05, ИА Амител

Убийца на суде / Фото: Новосибирский областной суд

В Новосибирске таксисту, которому предъявлено обвинение в совершении двух убийств, может быть назначено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда, отмечая, что именно такое наказание было запрошено стороной обвинения.

Согласно материалам следствия, в январе 2024 года Фарход Рахимзода совершил убийство своей знакомой, с которой поддерживал связь в течение двух лет, и ее несовершеннолетней дочери. В тот день обвиняемый сопровождал женщину, когда она забирала свой новый автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей. Однако до пункта назначения они так и не добрались.

Ребенок убитой стал невольным свидетелем преступления, находясь в автомобиле. Обвиняемый лишил ее жизни, задушив. Тело матери было вывезено в Искитимский район, а тело девочки было спрятано в Новосибирском районе.

После совершения преступления Рахимзода завладел денежными средствами убитой, ее мобильным телефоном, а также похитил приобретенный ею автомобиль. Задержали его через несколько дней на территории Казахстана.

Защитник таксиста утверждает, что мотивом преступления послужил не корыстный умысел, а личный конфликт. Подсудимый, выступая в суде, выразил свое раскаяние в содеянном.