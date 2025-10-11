В Новосибирске таксист зарезал сибирячку на глазах у ее дочери, а затем задушил ребенка
Таким образом убийца хотел заполучить деньги и новый автомобиль женщины
11 октября 2025, 10:05, ИА Амител
В Новосибирске таксисту, которому предъявлено обвинение в совершении двух убийств, может быть назначено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда, отмечая, что именно такое наказание было запрошено стороной обвинения.
Согласно материалам следствия, в январе 2024 года Фарход Рахимзода совершил убийство своей знакомой, с которой поддерживал связь в течение двух лет, и ее несовершеннолетней дочери. В тот день обвиняемый сопровождал женщину, когда она забирала свой новый автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей. Однако до пункта назначения они так и не добрались.
Ребенок убитой стал невольным свидетелем преступления, находясь в автомобиле. Обвиняемый лишил ее жизни, задушив. Тело матери было вывезено в Искитимский район, а тело девочки было спрятано в Новосибирском районе.
После совершения преступления Рахимзода завладел денежными средствами убитой, ее мобильным телефоном, а также похитил приобретенный ею автомобиль. Задержали его через несколько дней на территории Казахстана.
Защитник таксиста утверждает, что мотивом преступления послужил не корыстный умысел, а личный конфликт. Подсудимый, выступая в суде, выразил свое раскаяние в содеянном.
10:12:04 11-10-2025
Другим чернильницам урок
10:17:39 11-10-2025
Для меня слово "адвокат", очень не хорошее слово. Какое то скользкое, как налим.
10:41:51 11-10-2025
Ты гляди, раскаялся. Даже прощения наверное попросил... Все таки жаль, что вышку отменили для таких.
12:17:37 11-10-2025
Гость (10:41:51 11-10-2025) Ты гляди, раскаялся. Даже прощения наверное попросил... Все ... Вышка - менее страшное наказание, чем пожизненное.
Если только приговорить вышке с открытой датой и не сообщать о предстоящей казни. Пусть пусть бриться каждого шороха р так годами.
20:07:13 11-10-2025
Гость (12:17:37 11-10-2025) Вышка - менее страшное наказание, чем пожизненное.Если т... Зато для общества более экономичное. То ли будет остаток жизни на шее у налогоплательщиков, то ли выйдет, опять кого-нибудь порешит и лови его снова, а потом корми бесплатно.
18:11:46 12-10-2025
Гость (20:07:13 11-10-2025) Зато для общества более экономичное. То ли будет остаток жиз... вам нужно возмездие равноценное убийству ребенка и женщины или вы жадный?? деньги считать тут стали
21:21:52 12-10-2025
Гость (18:11:46 12-10-2025) вам нужно возмездие равноценное убийству ребенка и женщины и... Обществу важно эффективно себя обезопасить. Месть смысла не имеет для общества. Это, может быть, важно отдельным личностям, но закон должен действовать в интересах общества. Закон не должен быть орудием мести.
12:00:28 11-10-2025
Ну годик с своими побегает, а потом на работу в такси вернется
12:12:36 11-10-2025
А откуда в России появляются такие Фарходы?
14:13:09 11-10-2025
Гость (12:12:36 11-10-2025) А откуда в России появляются такие Фарходы?... Президент разрешил двум миллионам таким рахмончиками получить гражданство России и миллион работает без гражданства, вот ответ на твой вопрос.
12:14:56 11-10-2025
Да когда точно доказано убийство каким-нибудь маньяком , то его расстреливать надо.Ведь из него уже не получится нормального человека. Убийство уже предопределяет , что у данного двуногого есть полное отсутствие мозгов, только одни непотребные желания - хорошо пожить, как он представляет, за счет убийства других. Если матушка Земля почему-то выносит на себе таких злодеев, то почему Бог( Аллах,) прощает такую мерзость? Думаю, что ни один священник не может обЪяснить этот феномен.
14:30:23 11-10-2025
Горожанин. (12:14:56 11-10-2025) Да когда точно доказано убийство каким-нибудь маньяком , то ... Горожанин - "то почему Бог( Аллах,) прощает такую мерзость? Думаю, что ни один священник не может обЪяснить этот феномен." Прежде чем задавать такой вопрос, открой Слово Бога и там найдешь ответ. Этим миром пока временно правит враг Бога. Бог, принципиально не может вмешиваться в правление своего врага на время спора, что он создаст бытие лучше Божьего Рая. Это означало бы что эта вражина мог выиграть спор с Богом. Священники не могут....? Логика подсказывает, что они работают на врага Бога, не даром их называют опиумом для всех народов.
14:43:04 11-10-2025
Вчера видел на Балтийской таджика лет 50-60 на Лендкраузере, привез 3 женщин. У нас люди по 40 лет отработали и на ладу не накопили.
18:13:17 12-10-2025
Гость (14:43:04 11-10-2025) Вчера видел на Балтийской таджика лет 50-60 на Лендкраузере,... я работала и в свои 34 года и купила 2 дома, дачу штук 6 машин, 2 квартиры 2 гаража и пр. Вы странно работаете
18:34:13 12-10-2025
Гость (18:13:17 12-10-2025) я работала и в свои 34 года и купила 2 дома, дачу штук 6 ма... Наслышаны мы о таких работницах, искавших золото на северах. И из за чего с голоду не пропали, тоже в курсе. Такой себе пример для подражания...
18:41:48 11-10-2025
Очередной бородатый людоед, какого только зоопарка к нам не завезли...
23:13:56 11-10-2025
Правители завезли этих "ценных специалистов", а сами на бронированных мигалках в свои зАмки добираются с работы, на которой их охранники охраняют.
01:13:32 12-10-2025
Очередной очень ценный иностранный специалист.
18:14:18 12-10-2025
зачем женщины дружат с недостойными такими личностями. фу
08:32:06 13-10-2025
Ещё одно лишнее подтверждение введения смертной казни для таких.Не расстрела,а смертной казни.