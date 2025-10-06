НОВОСТИПроисшествия

Осужденный маньяк Манишин признался следствию, что плакал после убийств

По словам правоохранителей, он очень боялся своего задержания

06 октября 2025, 11:35, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев
Виталий Манишин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Политеховский" маньяк Виталий Манишин, приговоренный к 25 годам лишения свободы за 11 убийств, заявил следствию, что плакал после преступлений. Об этом в интервью "России 24" рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Колесников.

Как уточнил Колесников, Манишин не говорил себе как о маньяке, а после совершенных убийств всегда жалел себя.

«Он о себе как о маньяке не говорит, он боится этого. И после совершенных преступлений он говорит, что совершил это в утреннее время или в обед и до вечера сидел и зачастую плакал. Я спросил, а почему плакал-то, жалко кого было: потерпевших или себя. Он говорит, себя жалко, а вдруг меня поймают и привлекут к ответственности», – пояснил правоохранитель.

Мотив преступника по-прежнему не ясен. По некоторым данным, на него мог повлиять сложный развод.

Напомним, маньяка из Алтайского края Виталия Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. Резонансное дело расследовали больше 20 лет. Манишина арестовали в мае 2023-го. Его подозревали в убийстве, совершенном в 1989 году. На допросах он признался, что в его списке еще десять жертв.

При этом расследование продолжается, поскольку пока не нашли убийц еще нескольких девушек и одной женщины. Обстоятельства их исчезновения похожи на жертв "политеховского" маньяка.

Ранее amic.ru подробно рассказал, как суд вынес приговор Манишину и признал ли он вину.

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Барнаульский маньяк Манишин может уйти на СВО и избежать наказания за 11 убийств

При этом следователи надеются, что Манишин останется в заключении и справедливость восторжествует
Комментарии 5

Avatar Picture
Конченная

11:56:54 06-10-2025

Тварь плакал он жалея себя. А каково было матерям к бивших им молодых девушек. Ему должна быть мучительная смерть

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:01 06-10-2025

Плакса какая-то.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:43 06-10-2025

Изолируйте эту особь от общества и делу конец. Хватит смаковать....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:24:57 06-10-2025

еще бы доблестные правоохранители тех лет всплакнули за свои "подвиги" Анисимов по ночам к вам не приходит ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чернов Алексей

16:21:22 07-10-2025

Расстрел или пожизненное. Только так.
11 человек загубил и 25 лет. По 2,3 года за человека. Оптом дешевле, так что ли...???
Стыд и позор...!!!

  1 Нравится
Ответить
