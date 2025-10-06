Осужденный маньяк Манишин признался следствию, что плакал после убийств

По словам правоохранителей, он очень боялся своего задержания

06 октября 2025, 11:35, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Политеховский" маньяк Виталий Манишин, приговоренный к 25 годам лишения свободы за 11 убийств, заявил следствию, что плакал после преступлений. Об этом в интервью "России 24" рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Колесников.

Как уточнил Колесников, Манишин не говорил себе как о маньяке, а после совершенных убийств всегда жалел себя.

«Он о себе как о маньяке не говорит, он боится этого. И после совершенных преступлений он говорит, что совершил это в утреннее время или в обед и до вечера сидел и зачастую плакал. Я спросил, а почему плакал-то, жалко кого было: потерпевших или себя. Он говорит, себя жалко, а вдруг меня поймают и привлекут к ответственности», – пояснил правоохранитель.

Мотив преступника по-прежнему не ясен. По некоторым данным, на него мог повлиять сложный развод.

Напомним, маньяка из Алтайского края Виталия Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. Резонансное дело расследовали больше 20 лет. Манишина арестовали в мае 2023-го. Его подозревали в убийстве, совершенном в 1989 году. На допросах он признался, что в его списке еще десять жертв.

При этом расследование продолжается, поскольку пока не нашли убийц еще нескольких девушек и одной женщины. Обстоятельства их исчезновения похожи на жертв "политеховского" маньяка.

Ранее amic.ru подробно рассказал, как суд вынес приговор Манишину и признал ли он вину.