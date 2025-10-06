Осужденный маньяк Манишин признался следствию, что плакал после убийств
По словам правоохранителей, он очень боялся своего задержания
06 октября 2025, 11:35, ИА Амител
"Политеховский" маньяк Виталий Манишин, приговоренный к 25 годам лишения свободы за 11 убийств, заявил следствию, что плакал после преступлений. Об этом в интервью "России 24" рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Колесников.
Как уточнил Колесников, Манишин не говорил себе как о маньяке, а после совершенных убийств всегда жалел себя.
«Он о себе как о маньяке не говорит, он боится этого. И после совершенных преступлений он говорит, что совершил это в утреннее время или в обед и до вечера сидел и зачастую плакал. Я спросил, а почему плакал-то, жалко кого было: потерпевших или себя. Он говорит, себя жалко, а вдруг меня поймают и привлекут к ответственности», – пояснил правоохранитель.
Мотив преступника по-прежнему не ясен. По некоторым данным, на него мог повлиять сложный развод.
Напомним, маньяка из Алтайского края Виталия Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. Резонансное дело расследовали больше 20 лет. Манишина арестовали в мае 2023-го. Его подозревали в убийстве, совершенном в 1989 году. На допросах он признался, что в его списке еще десять жертв.
При этом расследование продолжается, поскольку пока не нашли убийц еще нескольких девушек и одной женщины. Обстоятельства их исчезновения похожи на жертв "политеховского" маньяка.
Ранее amic.ru подробно рассказал, как суд вынес приговор Манишину и признал ли он вину.
11:56:54 06-10-2025
Тварь плакал он жалея себя. А каково было матерям к бивших им молодых девушек. Ему должна быть мучительная смерть
12:12:01 06-10-2025
Плакса какая-то.
12:29:43 06-10-2025
Изолируйте эту особь от общества и делу конец. Хватит смаковать....
14:24:57 06-10-2025
еще бы доблестные правоохранители тех лет всплакнули за свои "подвиги" Анисимов по ночам к вам не приходит ?
16:21:22 07-10-2025
Расстрел или пожизненное. Только так.
11 человек загубил и 25 лет. По 2,3 года за человека. Оптом дешевле, так что ли...???
Стыд и позор...!!!