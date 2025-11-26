В Омске пенсионер получил ожоги 60% тела, упав в яму с кипятком

Поврежденный участок теплотрассы был оперативно отключен

26 ноября 2025, 23:20, ИА Амител

Яма с кипятком / Фото: СУ СК по Омской области

В Омске 78-летний пенсионер получил ожоги 60% тела, провалившись в яму с горячей водой на пересечении улиц 5-й Армии и Малой Ивановской. Пострадавший был срочно госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, пишет gorod55.ru.

Как сообщил мэр города Сергей Шелест, поврежденный участок теплотрассы был оперативно отключен.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Под подозрением находятся сотрудники "Тепловой компании", допустившие аварийное состояние трубопровода. Следователи уже осмотрели место происшествия и проводят опрос свидетелей для установления всех обстоятельств трагедии и определения конкретных виновных лиц.

