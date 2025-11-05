Более 20 детей получили ожоги глаз во время киносеанса
Сообщается, что сотрудник во время показа фильма забыл выключить кварцевые лампы
05 ноября 2025, 18:05, ИА Амител
В кинотеатре Абакана инцидент с лампами привел к ожогам глаз у 32 зрителей, в том числе у 20 детей. По информации Telegram-канала Baza, причиной стал сотрудник, не отключивший ультрафиолетовый свет, предназначенный для обеззараживания.
Происшествие случилось в кинотеатре "Наутилус" во время показа фильма "Папины дочки", где дезинфицирующие лампы работали в процессе сеанса. В ходе просмотра дети пожаловались на боль в области глаз, затем с этим же симптомом из зала вышли и взрослые.
Всем пострадавшим оказывается требующаяся медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело о некачественном предоставлении услуг.
19:29:30 05-11-2025
Точно от ламп? А не от поделок современного "кинематографа"?
23:44:23 05-11-2025
вот и рожай детей. женщины то рожают, но потом детей все кому не лень калечат... всяческипытаются превратить в инвалидов и пр.
10:26:39 06-11-2025
Гость (23:44:23 05-11-2025) вот и рожай детей. женщины то рожают, но потом детей все ком... а я бы несколько малолетних дебилов- прокатных самокатчиков, с удовольствием бы покалечила, но чту Уголовный Кодекс, потому держу себя в руках.
14:03:21 06-11-2025
Элен без ребят (10:26:39 06-11-2025) а я бы несколько малолетних дебилов- прокатных самокатчиков,... Старость ненавидит самокаты
09:33:17 06-11-2025
"показа фильма "Папины дочки" - люди, проигнорировавшие сей шыдевр, не пострадали.
10:17:49 06-11-2025
Забыл выключить? А может быть специально не выключил? Может он ослепить зрителей хотел и умышленно теракт это задумывал ааа?
10:24:38 06-11-2025
а почему в кинотеатре работают лампы открытого типа, а не закрытые рециркуляторы? это что, операционная? того, кто их туда установил, нужно тоже внимательно спросить.