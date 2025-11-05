НОВОСТИПроисшествия

Более 20 детей получили ожоги глаз во время киносеанса

Сообщается, что сотрудник во время показа фильма забыл выключить кварцевые лампы

05 ноября 2025, 18:05, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В кинотеатре Абакана инцидент с лампами привел к ожогам глаз у 32 зрителей, в том числе у 20 детей. По информации Telegram-канала Baza, причиной стал сотрудник, не отключивший ультрафиолетовый свет, предназначенный для обеззараживания.

Происшествие случилось в кинотеатре "Наутилус" во время показа фильма "Папины дочки", где дезинфицирующие лампы работали в процессе сеанса. В ходе просмотра дети пожаловались на боль в области глаз, затем с этим же симптомом из зала вышли и взрослые.

Всем пострадавшим оказывается требующаяся медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело о некачественном предоставлении услуг.

Съемки кино / Фото: amic.ru

Актер Стивен Сигал заявил, что может сняться в российском кино

Ради такого артист даже подумывает над полноценным возобновлением карьеры
НОВОСТИОбщество

Происшествия Кино кинотеатры

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

19:29:30 05-11-2025

Точно от ламп? А не от поделок современного "кинематографа"?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:44:23 05-11-2025

вот и рожай детей. женщины то рожают, но потом детей все кому не лень калечат... всяческипытаются превратить в инвалидов и пр.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:26:39 06-11-2025

Гость (23:44:23 05-11-2025) вот и рожай детей. женщины то рожают, но потом детей все ком... а я бы несколько малолетних дебилов- прокатных самокатчиков, с удовольствием бы покалечила, но чту Уголовный Кодекс, потому держу себя в руках.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:21 06-11-2025

Элен без ребят (10:26:39 06-11-2025) а я бы несколько малолетних дебилов- прокатных самокатчиков,... Старость ненавидит самокаты

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:17 06-11-2025

"показа фильма "Папины дочки" - люди, проигнорировавшие сей шыдевр, не пострадали.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

10:17:49 06-11-2025

Забыл выключить? А может быть специально не выключил? Может он ослепить зрителей хотел и умышленно теракт это задумывал ааа?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:24:38 06-11-2025

а почему в кинотеатре работают лампы открытого типа, а не закрытые рециркуляторы? это что, операционная? того, кто их туда установил, нужно тоже внимательно спросить.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров