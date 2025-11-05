Более 20 детей получили ожоги глаз во время киносеанса

Сообщается, что сотрудник во время показа фильма забыл выключить кварцевые лампы

В кинотеатре Абакана инцидент с лампами привел к ожогам глаз у 32 зрителей, в том числе у 20 детей. По информации Telegram-канала Baza, причиной стал сотрудник, не отключивший ультрафиолетовый свет, предназначенный для обеззараживания.

Происшествие случилось в кинотеатре "Наутилус" во время показа фильма "Папины дочки", где дезинфицирующие лампы работали в процессе сеанса. В ходе просмотра дети пожаловались на боль в области глаз, затем с этим же симптомом из зала вышли и взрослые.

Всем пострадавшим оказывается требующаяся медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело о некачественном предоставлении услуг.