В Оренбурге мальчику порвало руку на уличном тренажере

Суд установил, что причиной травмы стало ненадлежащее содержание оборудования на детской площадке

19 января 2026, 22:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Оренбурге ребенок получил серьезную травму руки во время занятий на уличном тренажере "Лыжник для двоих". Инцидент случился в мае 2025 года, после чего прокуратура подала иск к управляющей компании "Родина" о взыскании компенсации морального вреда, сообщает 56orb.ru.

В результате падения с тренажера мальчик был доставлен в больницу с диагнозом перелом пальца со смещением и частичная ампутация мягких тканей. Ему потребовалась операция.

Центральный районный суд Оренбурга установил, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание спортивного оборудования.

Поскольку тренажер не находился на муниципальном учете, ответственность за его состояние была возложена на управляющую компанию.

Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с УК "Родина" 200 тысяч рублей в пользу родителей ребенка. Решение пока не вступило в законную силу.