В ожидании. Как выглядит квартал в центре Барнаула, в котором грядет большая стройка
Микрорайон за ТОЦ Plaza ждет большая трансформация
21 августа 2025, 06:15, ИА Амител
В квартале недалеко от ТОЦ Plaza скоро будет шумно: здесь планируют возводить многоквартирный дом. Сейчас застройщик (компания "Главалтайстрой", входящая в ГК "Союз") готовит землю: он объединяет несколько участков, на которых ранее размещались частные дома, в один большой.
Квартал в границах ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Короленко и пр. Красноармейского – тихая, спокойная и малолюдная часть города. Здесь преобладает частный сектор, встречаются столетние деревянные дома, гаражи. Есть коммерческие и исторические объекты. Например, здание на ул. Никитина, 113, – торговые склады начала XX века. Это двухэтажное строение из красного кирпича с богатой историей.
Здание на ул. Никитина, 113 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Из акта государственной историко-культурной экспертизы
Изначально на этом участке была усадьба наследников Грязнова Г.В., которую Алтайский центральный кредитный союз выкупил, а в дальнейшем перестроил под свои нужды. В начале 1920-х годов объект национализировали после ликвидации учреждения.
В дальнейшем помещения занимали различные организации: Губпродукт, Губторг, Губернский экономический Совет и др. Позже здания передали Военторгу под торговую базу. В 1967 году база стала расширяться – появились пристройки, сараи, хозяйственные строения. В 1994 году объект поставили на госохрану. За свою жизнь здание неоднократно приспосабливалось и переустраивалось. В первоначальном виде сохранился только главный фасад, который состоит их двух частей.
Также в квартале расположено двухэтажное деревянное здание на ул. Никитина, 111. Оно не является объектом культуры, поэтому его судьба уже известна: на участке запланировано строительство научного центра для сотрудников крупной IT-компании с подземным паркингом.
Какие еще строения есть в квартале, ожидающем трансформации, – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.
11:42:59 21-08-2025
зеленому красивому городу - конец, если бы можно другое слово, оно более подходящее.
11:44:48 21-08-2025
гость (11:42:59 21-08-2025) зеленому красивому городу - конец, если бы можно другое слов... Где там вы красоту увидели?)))
14:57:56 21-08-2025
Гость (11:44:48 21-08-2025) Где там вы красоту увидели?)))... "мне понравились красивые дома, я и вышел" Брат-2
13:59:18 21-08-2025
Меня интересует вопрос о"центре" Барнаула. Назвали бы уж лучше-"старый город". Барнаул расширился и на запад и на север от старого города, а у нас все ещё ЦЕНТР, это район старых улиц. Попробуйте не имея машины добраться с новостроек до этого самого ЦЕНТРА...
21:37:22 21-08-2025
Интересно, а кто решает: имеет историческую ценность или нет? И желательно с конкретными фамилиями. Пусть эти люди скажут - какова концепция: "исторические здания города"? Сколько у нас таких зданий? Почему в Санкт-Петербурге исторических зданий 13%, а в Барнауле менее 0,1%? И в планах их сокращение до какого уровня: 1-2 здания на весь Барнаул?
13:06:33 24-08-2025
Гость (11:44:48 21-08-2025) Где там вы красоту увидели?)))... В каждом городе есть исторический центр. Со старыми домами. При застройке стараются не нарушать сложившуюся архитектуру. Но это не про Барнаул. Слава богу, хоть дом Шадрина отреставрировали. Посмотрите с горы на центр- одни высотки.