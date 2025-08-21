В ожидании. Как выглядит квартал в центре Барнаула, в котором грядет большая стройка

Микрорайон за ТОЦ Plaza ждет большая трансформация

21 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Квартал, где запланировано строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В квартале недалеко от ТОЦ Plaza скоро будет шумно: здесь планируют возводить многоквартирный дом. Сейчас застройщик (компания "Главалтайстрой", входящая в ГК "Союз") готовит землю: он объединяет несколько участков, на которых ранее размещались частные дома, в один большой.

Квартал в границах ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Короленко и пр. Красноармейского – тихая, спокойная и малолюдная часть города. Здесь преобладает частный сектор, встречаются столетние деревянные дома, гаражи. Есть коммерческие и исторические объекты. Например, здание на ул. Никитина, 113, – торговые склады начала XX века. Это двухэтажное строение из красного кирпича с богатой историей.

Здание на ул. Никитина, 113 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из акта государственной историко-культурной экспертизы

Изначально на этом участке была усадьба наследников Грязнова Г.В., которую Алтайский центральный кредитный союз выкупил, а в дальнейшем перестроил под свои нужды. В начале 1920-х годов объект национализировали после ликвидации учреждения.

В дальнейшем помещения занимали различные организации: Губпродукт, Губторг, Губернский экономический Совет и др. Позже здания передали Военторгу под торговую базу. В 1967 году база стала расширяться – появились пристройки, сараи, хозяйственные строения. В 1994 году объект поставили на госохрану. За свою жизнь здание неоднократно приспосабливалось и переустраивалось. В первоначальном виде сохранился только главный фасад, который состоит их двух частей.

Также в квартале расположено двухэтажное деревянное здание на ул. Никитина, 111. Оно не является объектом культуры, поэтому его судьба уже известна: на участке запланировано строительство научного центра для сотрудников крупной IT-компании с подземным паркингом.

Какие еще строения есть в квартале, ожидающем трансформации, – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.