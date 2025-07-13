В Париже подписали соглашение о создании нового государства
Группировки, выступающие за и против независимости Новой Каледонии, пришли к компромиссу, который дает территории автономию
13 июля 2025, 08:40, ИА Амител
В пригороде Парижа заключили соглашение о создании государства Новая Каледония. Как сообщает РБК со ссылкой на Politico, группировки, выступающие за и против независимости, пришли к компромиссу, который дает государству автономию.
Соглашение предполагает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Документ должен пройти через голосование во французском парламенте и референдум на самих островах.
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X подтвердил подписание "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории.
09:07:42 13-07-2025
Путин знает ?
11:34:27 13-07-2025
Гость (09:07:42 13-07-2025) Путин знает ?... Недавно Макрон звонил Путину, разговаривали 2 часа. Похоже, Путин объяснил лягушатнику, как мирно разрешить конфликт и не превратить Францию в Окраину №2. Что надо дать автономию Новой Каледонии.
10:12:22 13-07-2025
О "Трухляндии" наслышаны, особенно в Париже.. Пора уже весь мир поделить на регионы, области, районы и города.. У каждого своя конституция, армия .. для разборок с соседями (причин миллион). Был совок, стало тесно - всем хотелось иметь свой портфель.., сегодня ейропа кормит плюшками Окраину - вдруг что-то перепадёт и им из портфеля.. (кто главнее выяснят после мордобития).
13:03:27 13-07-2025
Макрон заявил, что Евросоюз ускорит разработку ответных мер на пошлины США - ещё один шаг к объединению..