В Париже подписали соглашение о создании нового государства

Группировки, выступающие за и против независимости Новой Каледонии, пришли к компромиссу, который дает территории автономию

13 июля 2025, 08:40, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com

В пригороде Парижа заключили соглашение о создании государства Новая Каледония. Как сообщает РБК со ссылкой на Politico, группировки, выступающие за и против независимости, пришли к компромиссу, который дает государству автономию.

Соглашение предполагает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Документ должен пройти через голосование во французском парламенте и референдум на самих островах.

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X подтвердил подписание "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории.