НОВОСТИПолитика

В Париже подписали соглашение о создании нового государства

Группировки, выступающие за и против независимости Новой Каледонии, пришли к компромиссу, который дает территории автономию

13 июля 2025, 08:40, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com
Флаг Франции / Фото: unsplash.com

В пригороде Парижа заключили соглашение о создании государства Новая Каледония. Как сообщает РБК со ссылкой на Politico, группировки, выступающие за и против независимости, пришли к компромиссу, который дает государству автономию.

Соглашение предполагает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Документ должен пройти через голосование во французском парламенте и референдум на самих островах.

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X подтвердил подписание "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории.

Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:07:42 13-07-2025

Путин знает ?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:27 13-07-2025

Гость (09:07:42 13-07-2025) Путин знает ?... Недавно Макрон звонил Путину, разговаривали 2 часа. Похоже, Путин объяснил лягушатнику, как мирно разрешить конфликт и не превратить Францию в Окраину №2. Что надо дать автономию Новой Каледонии.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:12:22 13-07-2025

О "Трухляндии" наслышаны, особенно в Париже.. Пора уже весь мир поделить на регионы, области, районы и города.. У каждого своя конституция, армия .. для разборок с соседями (причин миллион). Был совок, стало тесно - всем хотелось иметь свой портфель.., сегодня ейропа кормит плюшками Окраину - вдруг что-то перепадёт и им из портфеля.. (кто главнее выяснят после мордобития).

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:03:27 13-07-2025

Макрон заявил, что Евросоюз ускорит разработку ответных мер на пошлины США - ещё один шаг к объединению..

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров