В Барнауле из-за потепления начались первые подтопления улиц и участков

23 марта 2026, 14:32, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле с наступлением теплой погоды начали фиксировать первые подтопления. По данным городской администрации, за прошлую неделю в краевой столице зарегистрировали 22 таких случая.

Ситуацию обсудили на оперативном совещании. Как сообщил заместитель начальника городского управления ГОЧС Евгений Терещенко, причиной стало активное таяние снега. Подтопления затронули восемь участков дорог, а также приусадебные территории. По всем обращениям жителей оперативно отработали профильные службы.

По словам Терещенко, на текущей неделе — с 23 по 29 марта — в городе сохранится теплая погода. Днем температура будет держаться в пределах +3…+8 градусов, ночью — от 0 до -4. Небольшие осадки ожидаются в понедельник, вторник, пятницу и субботу.

Ранее сообщалось, что обильные снегопады могут усугубить ситуацию с паводками в Барнауле. На 14 марта зарегистрированный уровень осадков составил 28,4 мм, что существенно выше стандартной среднемесячной нормы в 19 мм.