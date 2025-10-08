"Горожане в шоке". Верблюд вышел на прогулку по Камню-на-Оби

Откуда в городе появился верблюд, пока неясно

08 октября 2025, 12:45, ИА Амител

В Камне-на-Оби 7 октября на улицах города прохожие и водители столкнулись с неожиданным зрелищем – по дорогам спокойно гулял верблюд. Животное заметили на улицах Гоголя, Панфиловцев, Ленинградской и даже на Барнаульском тракте. Об этом сообщает Telegram-канал "Газетка Барнаул".

Ни движение машин, ни внимание людей его не смущали. Напротив, горожане активно снимали редкого гостя и выкладывали видео в соцсети.

Откуда в Камне-на-Оби появился верблюд, пока неясно. Однако местные жители вспоминают, что раньше в Каменском районе один из фермеров занимался разведением этих животных.