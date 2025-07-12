В правительстве Алтайского края назвали недопустимой реализацию некачественного топлива

Зампред Климин подчеркнул, что топливный рынок влияет на все отрасли экономики

12 июля 2025, 08:03, ИА Амител

Заседание по теме ситуации на топливном рынке / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Зампред правительства Алтайского края Александр Климин заявил, что в регионе требуются дополнительные рычаги воздействия на топливный рынок, чтобы избавить его от некачественного топлива. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом он сказал во время совещания.

Мероприятие провел сам Климин. Также в нем приняли участие замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин, депутаты АКЗС, представители исполнительных органов и бизнеса.

Зампред подчеркнул, что работа топливного сектора влияет на многие отрасли экономики. Продажа некачественного топлива может привести к выходу из строя техники и нарушить запланированные показатели эффективности работ.

"Ситуация недопустимая, с которой надо бороться. Работа ведется в рамках отдельных полномочий профильных органов, работающих на территории края, исполнительных органов Алтайского края. Необходимы дополнительные рычаги воздействия на данный рынок – эффективные, аккуратные, чтобы окончательно навести порядок", – заявил Климин.

Участники совещания обсудили предложения, как обеспечить стабильное функционирование топливного рынка, защитить интересы потребителей и минимизировать риски эксплуатации некачественных нефтепродуктов.