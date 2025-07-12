В правительстве Алтайского края назвали недопустимой реализацию некачественного топлива
Зампред Климин подчеркнул, что топливный рынок влияет на все отрасли экономики
12 июля 2025, 08:03, ИА Амител
Зампред правительства Алтайского края Александр Климин заявил, что в регионе требуются дополнительные рычаги воздействия на топливный рынок, чтобы избавить его от некачественного топлива. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом он сказал во время совещания.
Мероприятие провел сам Климин. Также в нем приняли участие замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин, депутаты АКЗС, представители исполнительных органов и бизнеса.
Зампред подчеркнул, что работа топливного сектора влияет на многие отрасли экономики. Продажа некачественного топлива может привести к выходу из строя техники и нарушить запланированные показатели эффективности работ.
"Ситуация недопустимая, с которой надо бороться. Работа ведется в рамках отдельных полномочий профильных органов, работающих на территории края, исполнительных органов Алтайского края. Необходимы дополнительные рычаги воздействия на данный рынок – эффективные, аккуратные, чтобы окончательно навести порядок", – заявил Климин.
Участники совещания обсудили предложения, как обеспечить стабильное функционирование топливного рынка, защитить интересы потребителей и минимизировать риски эксплуатации некачественных нефтепродуктов.
09:04:40 12-07-2025
да не захлебнуться бы
09:13:31 12-07-2025
Какие еще дополнительные? Вы власть у вас есть все рычаги для воздействия и не надо ничегл изобретать
09:22:40 12-07-2025
EVOлюшн к вашим услугам. Слабо?
09:54:36 12-07-2025
Гость (09:22:40 12-07-2025) EVOлюшн к вашим услугам. Слабо?... Они просто не в курсе, что есть такая сеть)
10:44:48 12-07-2025
Гость (09:54:36 12-07-2025) Они просто не в курсе, что есть такая сеть)...
Потому что крыша не хилая.
10:25:08 12-07-2025
Чистая имитация бурной деятельности,а изменений не каких не будет,один в один как контроль за ростом цен на топливо
12:15:16 12-07-2025
Лучше бы разобрались с монополистами типа Газпрома и рос нефти они ценник каждые 3 дня меняю в +
14:56:19 12-07-2025
Раньше боролись с ростом цен на моторное топливо. Из каждого утюга. Не перебороли. Теперь взялись за качество. Будем надеяться 🤞
17:26:22 12-07-2025
Меня всегда раздражают умники которые ноют про EVO! Вас кто то туда уговаривает приехать?! Направляйтесь но госзаправках,или на Лукойле! Кому-то и ливерная колбаса нравится!
19:34:08 12-07-2025
а сеть АЗС "EVO" проверяли? У них подозрительно низкая цена на топливо🤔
21:39:45 12-07-2025
В нашей стране много некачественных товаров. Это сообщают СМИ, об этом говорят чиновники. Основная задача государства, обеспечение безопасности граждан, соблюдение законов и норм. Государство в лице контролирующих органов не выполняет свои функции. Все маркировки оказались фикцией, поднявшей только цены. Совесть - гарантированный контролер.
00:00:21 13-07-2025
тупо ни о чем