В правительстве Алтайского края назвали недопустимой реализацию некачественного топлива

Зампред Климин подчеркнул, что топливный рынок влияет на все отрасли экономики

12 июля 2025, 08:03, ИА Амител

Заседание по теме ситуации на топливном рынке / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Зампред правительства Алтайского края Александр Климин заявил, что в регионе требуются дополнительные рычаги воздействия на топливный рынок, чтобы избавить его от некачественного топлива. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом он сказал во время совещания.

Мероприятие провел сам Климин. Также в нем приняли участие замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин, депутаты АКЗС, представители исполнительных органов и бизнеса.

Зампред подчеркнул, что работа топливного сектора влияет на многие отрасли экономики. Продажа некачественного топлива может привести к выходу из строя техники и нарушить запланированные показатели эффективности работ. 

"Ситуация недопустимая, с которой надо бороться. Работа ведется в рамках отдельных полномочий профильных органов, работающих на территории края, исполнительных органов Алтайского края. Необходимы дополнительные рычаги воздействия на данный рынок – эффективные, аккуратные, чтобы окончательно навести порядок", – заявил Климин. 

Участники совещания обсудили предложения, как обеспечить стабильное функционирование топливного рынка, защитить интересы потребителей и минимизировать риски эксплуатации некачественных нефтепродуктов.

Комментарии 12

Avatar Picture
знакомый

09:04:40 12-07-2025

да не захлебнуться бы

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:31 12-07-2025

Какие еще дополнительные? Вы власть у вас есть все рычаги для воздействия и не надо ничегл изобретать

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:40 12-07-2025

EVOлюшн к вашим услугам. Слабо?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:36 12-07-2025

Гость (09:22:40 12-07-2025) EVOлюшн к вашим услугам. Слабо?... Они просто не в курсе, что есть такая сеть)

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:48 12-07-2025

Гость (09:54:36 12-07-2025) Они просто не в курсе, что есть такая сеть)...

Потому что крыша не хилая.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:25:08 12-07-2025

Чистая имитация бурной деятельности,а изменений не каких не будет,один в один как контроль за ростом цен на топливо

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:16 12-07-2025

Лучше бы разобрались с монополистами типа Газпрома и рос нефти они ценник каждые 3 дня меняю в +

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

14:56:19 12-07-2025

Раньше боролись с ростом цен на моторное топливо. Из каждого утюга. Не перебороли. Теперь взялись за качество. Будем надеяться 🤞

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
22

17:26:22 12-07-2025

Меня всегда раздражают умники которые ноют про EVO! Вас кто то туда уговаривает приехать?! Направляйтесь но госзаправках,или на Лукойле! Кому-то и ливерная колбаса нравится!

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
uiser

19:34:08 12-07-2025

а сеть АЗС "EVO" проверяли? У них подозрительно низкая цена на топливо🤔

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:45 12-07-2025

В нашей стране много некачественных товаров. Это сообщают СМИ, об этом говорят чиновники. Основная задача государства, обеспечение безопасности граждан, соблюдение законов и норм. Государство в лице контролирующих органов не выполняет свои функции. Все маркировки оказались фикцией, поднявшей только цены. Совесть - гарантированный контролер.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
местный

00:00:21 13-07-2025

тупо ни о чем

  Нравится
Ответить
