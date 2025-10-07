В правительстве отвергли законопроект о принудительном примирении супругов

В заключении правительства отмечается, что инициатива требует дополнительных пояснений

07 октября 2025

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на инициативу, предлагавшую направлять желающих расторгнуть брак россиян к психологу. Проект закона был отправлен на доработку, сообщает "Коммерсантъ".

Основной причиной критики стало несоответствие законопроекта положениям Гражданского процессуального кодекса, которые предусматривают исключительно добровольный характер примирительных процедур.

В заключении правительства также отмечается, что инициатива требует дополнительных пояснений относительно установления конкретных сроков для примирения супругов.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», – констатировали в комиссии.

Это решение отражает позицию правительства о необходимости сохранения добровольного подхода к досудебному урегулированию семейных конфликтов.