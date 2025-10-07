В правительстве отвергли законопроект о принудительном примирении супругов
В заключении правительства отмечается, что инициатива требует дополнительных пояснений
07 октября 2025, 17:15, ИА Амител
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на инициативу, предлагавшую направлять желающих расторгнуть брак россиян к психологу. Проект закона был отправлен на доработку, сообщает "Коммерсантъ".
Основной причиной критики стало несоответствие законопроекта положениям Гражданского процессуального кодекса, которые предусматривают исключительно добровольный характер примирительных процедур.
В заключении правительства также отмечается, что инициатива требует дополнительных пояснений относительно установления конкретных сроков для примирения супругов.
«Законопроект нуждается в существенной доработке», – констатировали в комиссии.
Это решение отражает позицию правительства о необходимости сохранения добровольного подхода к досудебному урегулированию семейных конфликтов.
17:21:14 07-10-2025
там одна может быть причина - несоответствие здравому смыслу.
кто этот законопроект готовил? кто выносил на рассмотрение?
почему если я лажаю на работе, то меня увольняют, а им продолжат платить по пол миллиона в месяц?
17:30:09 07-10-2025
Зря отвергли. Если супруга не хочет ЖМЖ с соседкой - надо не разводиться, а заставлять и супругу, и соседку.
18:55:03 07-10-2025
Гость (17:30:09 07-10-2025) Зря отвергли. Если супруга не хочет ЖМЖ с соседкой - надо не... Смотря какая соседка. А вдруг сосед? Но вспомнилось: Может ты, а вдруг тебя? Знай, что все это любя.
09:10:29 08-10-2025
Странное фото, согласно ИИ при разводе жену пополам делить надо.