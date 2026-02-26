В России обновят перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Врачебных направлений стало в три раза больше

26 февраля 2026, 13:35, ИА Амител

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило обновить перечень профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году, сообщает РИА Новости.

Новый список включает 363 позиции. Они сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Количество организаций, где можно пройти АГС, увеличилось с 1798 до 1927.

Расширение перечня связано с вступлением в силу нового классификатора профессий, который добавил около 1700 позиций. Многие из них ранее присутствовали в списке в более общих формулировках — теперь их разделили по конкретным направлениям. Число врачебных специальностей выросло более чем втрое.

Также расширен список предприятий для представителей малочисленных народов РФ — им подберут места с учетом традиционного образа жизни.

Ранее Госдума окончательно утвердила закон о круглогодичном призыве на военную службу. Отправка призывников в войска сохранится дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.