В нижней палате парламента сочли данную инициативу "несвоевременной"

12 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Солдаты-срочники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет по обороне Госдумы РФ единогласно рекомендовал отклонить предложение об увеличении ежемесячного оклада военнослужащих срочной службы. Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщил инициатор соответствующих поправок, депутат от "Справедливой России – За правду" Михаил Делягин.

«Думский комитет объяснил свое решение несвоевременностью таких поправок в условиях проведения специальной военной операции», – пишет издание.

Отметим, что Делягин ранее предложил увеличить ежемесячный оклад срочника до 7,5 тыс. рублей. Сейчас солдатам срочной службы платят в месяц лишь 2758 рублей.

Издание также сообщает, что Министерство обороны "концептуально" поддержало инициативу депутата Делягина. В ведомстве заявили, что для этого потребуется до 16,8 млрд рублей. Кроме того, Минобороны отметило, что власти могут увеличить оклады срочников и без внесения поправок в бюджет, но для этого должно быть принято соответствующее решение.

Напомним, ранее Госдума одобрила переход на круглогодичный призыв в армию.