Комитет Госдумы отклонил предложение повысить в три раза оклады солдатам срочной службы
В нижней палате парламента сочли данную инициативу "несвоевременной"
12 ноября 2025, 21:00, ИА Амител
Комитет по обороне Госдумы РФ единогласно рекомендовал отклонить предложение об увеличении ежемесячного оклада военнослужащих срочной службы. Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщил инициатор соответствующих поправок, депутат от "Справедливой России – За правду" Михаил Делягин.
«Думский комитет объяснил свое решение несвоевременностью таких поправок в условиях проведения специальной военной операции», – пишет издание.
Отметим, что Делягин ранее предложил увеличить ежемесячный оклад срочника до 7,5 тыс. рублей. Сейчас солдатам срочной службы платят в месяц лишь 2758 рублей.
Издание также сообщает, что Министерство обороны "концептуально" поддержало инициативу депутата Делягина. В ведомстве заявили, что для этого потребуется до 16,8 млрд рублей. Кроме того, Минобороны отметило, что власти могут увеличить оклады срочников и без внесения поправок в бюджет, но для этого должно быть принято соответствующее решение.
Напомним, ранее Госдума одобрила переход на круглогодичный призыв в армию.
- "Думский комитет объяснил свое решение "несвоевременностью таких поправок в условиях проведения специальной военной операции"--------- А деньги откуда Зин? СВО! Федя.
А почему бы и нет ! Поддерживаю ! Военная специальная операция это не война же!!!! Это не экономический кризис ! И как что так вояки вперёд тыже родину защищаешь!!!! А почему бы не поднять и денежное довольствие не всё генералам да полковникам жировать!!!!
Срочника забрали не по своей воле. Пусть платят среднюю зарплату по России, так как если бы срочника не забрали он бы в среднем среднюю зарплату и получал. Короче 100тыр срочнику в месяц нормально будет.
Гость (09:25:08 13-11-2025) Срочника забрали не по своей воле. Пусть платят среднюю зарп... Срочника кормят, поят, одевают и спать укладывают. Вычти стоимость усдуг и останется 2,5 тыщи.
Встречаются два генерала российский и американский.
Российский генерал гордо сообщает американскому:
- Российский солдат принимает пищу три раза в день и получает 2000
килокалорий!
Американский генерал:
- А американский солдат получает 4000 килокалорий!
Российский генерал краснеет и орет:
- Врешь НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
Гость (10:36:08 13-11-2025) Срочника кормят, поят, одевают и спать укладывают. Вычти сто... А суточные,а переработки в рабочие и выходные дни,а минус год из пенсионного стажа,если все это посчитать так там уже не среднюю зарплату платить надо будет
Кормят, поят, одевают. Пострелять дают. Еще и деньги платят. Не жизнь, а малина.
В чем проблема? Чемодан, вокзал, резервисты
"до 16,8 млрд рублей"
Судя по последним новостям , это примерно человек 8 экс-министров нужно всего лишь проверить налоговой. А одного Керимова или Ротенберга хватит даже лет на 5