В России предложили перейти на 12-летнее школьное образование
По мнению заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, школьная программа постоянно усложняется, а объем необходимых знаний растет
19 октября 2025, 14:15, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет и снизить возраст начала учебы до шести лет. Соответствующее предложение он высказал в интервью ТАСС.
«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», – заявил Гриб.
По его мнению, такой подход обусловлен современными реалиями: школьная программа постоянно усложняется, а объем необходимых знаний растет. Общественник отметил, что в некоторых странах уже начинают изучать искусственный интеллект в начальной школе, и текущих 11 лет становится недостаточно для освоения всего материала.
Гриб также обратил внимание на то, что многих детей сейчас начинают готовить к программе первого класса уже с 5-6 лет. Он призвал пересмотреть продолжительность школьного обучения в течение ближайших двух лет.
Напомним, ранее в России предложили перейти на десятилетнее школьное обучение. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сократить срок бучения в российских школах на один год: до восьмого и десятого классов. Предполагается, что такая мера поможет снизить средний возраст рождения первого ребенка.
14:35:19 19-10-2025
Что крестьяне, то и обезьяне... Своим умом жить не умеют.
14:41:58 19-10-2025
Детей если они сами хотят учится с 6 лет, надо обязательно отдавать в школу. У меня ребенок пошел в 6 лет в школу, и ни кто из учителей не верил , что сможет учится, она закончила школу с золотой медалью, потому что было желание учится.
15:06:21 19-10-2025
Такое впечатление депутатам лишь бы что то предложить и быть тем самым замеченным.В школьное образование не следует депутатам лезть. Для этого есть много структур которые обязаны в рамках своих обязанностей заниматься этим вопросом Начиная от Академии наук и далее по списку Минобр Минкросвет и т д
15:24:39 19-10-2025
Владиславу Грибу из собственного опыта пришла такая идея. Ему не хватило 11 лет обучения.
16:42:35 19-10-2025
Гриб под грибами похоже
17:07:14 19-10-2025
"такой подход обусловлен современными реалиями: школьная программа постоянно усложняется, а объем необходимых знаний растет"
Три года назад собирались со своими одноклассниками через 30 лет после выпуска. Пригласили 4-х преподавателей, которые учили нас, двое из которых до сих пор преподают в школе. Так вот, один из преподавателей сказал, что уровень знаний сегодняшних учеников очень низкий, в среднем - дебил. И ничего с этим сделать нельзя.
18:54:36 19-10-2025
Гость (17:07:14 19-10-2025) "такой подход обусловлен современными реалиями: школьная про... Да, дело не в количестве лет, скорее в желании и целях. Можно яму копать, а можно фундамент для храма..
10:30:44 20-10-2025
Гость (17:07:14 19-10-2025) "такой подход обусловлен современными реалиями: школьная про... да, советское образование было качественным. Но дело даже в другом - современные дети лишены концентрации, даже если хотят, то не могут сосредоточиться. Гаджеты губят интеллект с детства.
19:02:29 19-10-2025
А может выбросить из программы все ненужное, там столько воды,которая нафиг не нужна, и уменьшить время обучения, и тогда можно раньше поступать в универе, раньше работать.
10:28:21 20-10-2025
Гость (19:02:29 19-10-2025) А может выбросить из программы все ненужное, там столько вод...
верно, мы 10 лет учились, этого достаточно. Вообще, нужно обязательно учить детей с 4 лет искусству - музыкальная школа, школа искусств (игра на инструменте, пение, хореография, скульптура и др.) до 7 лет. С 7 лет отдавать в десятилетнюю общеобразовательную школу, и кто хочет, по желанию, дальше продолжить обучение искусству. То есть до 7 лет приобщение к культуре обязательно, после 7 лет - по желанию. Сейчас одновременно начинают учиться в обшеобр. школе и в дополнительном образовании. Детям тяжело.
19:26:17 19-10-2025
Назрела необходимость ввести мараторий на необузданное законотворчество. Нам бы лет 10 спокойно восстанавливать экономику и не искать новых "челленджей" на вторые 90...
20:23:52 19-10-2025
Не уверен, что 11-классникам нужно подробно знать (написано на 21 стр.) развитие революционного и рабочего движения в Латинской Америке, борьбу за освобождение на Ближнем и Среднем Востоке от паразитов Запада. Достаточно было сказать, что веками западные страны(перечислить) паразитировали на странах этого Востока. Можно и нужно было сказать, что крохотная Голландия эксплуатировала громадную Индонезию, что острова ещё в 1946 году имели 47 колоний, в т.ч. Индию, что блошиная Бельгия эксплуатировала Конго с урановыми рудниками,убила П.Лумумбу, так можно коротко сквазать, как запад эксплуатировал народы мира.Кратко, на 2-3 станицах, а не "растекашити мыслию по древу".Лучше бы больше про Россию и СССР больш изучали, что важнее для нас.Пойдут на исторический и т.п. факультеты, будут подробней изучатьт.к. им будет по работе эти знания нужны.
21:58:24 19-10-2025
Горожанин. (20:23:52 19-10-2025) Не уверен, что 11-классникам нужно подробно знать (написано ... А как вам вопрос из программы начальной школы " Сколько видов арф вы знаете?" Расскажите мне, пожалуйста, как же мы учились без вот ТАКИХ вопросов, что даёт ТАКОЕ образование, кроме объёма бесполезных знаний и потраченного времени? Для чего такие узкопрофильные знания, когда нет знаний по базовым предметам? Распыляют время, силы и здоровье детей, а итог - безграмотное и нездоровое поколение.
13:19:25 20-10-2025
За последние десятилетия объем знаний только падает. Слова все это. 12 лет образования удобно тем, что дети будут хоть под каким то присмотром, и после окончания школы сразу пойдут, кто в армию, кто турма...