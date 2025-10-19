В России предложили перейти на 12-летнее школьное образование

По мнению заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, школьная программа постоянно усложняется, а объем необходимых знаний растет

19 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет и снизить возраст начала учебы до шести лет. Соответствующее предложение он высказал в интервью ТАСС.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», – заявил Гриб.

По его мнению, такой подход обусловлен современными реалиями: школьная программа постоянно усложняется, а объем необходимых знаний растет. Общественник отметил, что в некоторых странах уже начинают изучать искусственный интеллект в начальной школе, и текущих 11 лет становится недостаточно для освоения всего материала.

Гриб также обратил внимание на то, что многих детей сейчас начинают готовить к программе первого класса уже с 5-6 лет. Он призвал пересмотреть продолжительность школьного обучения в течение ближайших двух лет.

Напомним, ранее в России предложили перейти на десятилетнее школьное обучение. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сократить срок бучения в российских школах на один год: до восьмого и десятого классов. Предполагается, что такая мера поможет снизить средний возраст рождения первого ребенка.