В России предложили разрешить снимать без комиссии до 10 тысяч рублей в банкоматах

16 апреля 2026, 10:57, ИА Амител

Банкомат / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита — например, до 10 тысяч рублей.

Официальное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)», — говорится в письме.

Чернышов отметил, что в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов особую актуальность приобретает вопрос обеспечения бесперебойного доступа к собственным средствам.

Парламентарий предложил предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий — это позволит реализовать инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан.

По мнению вице‑спикера, реализация этой меры обеспечит базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысит защищенность граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платежной инфраструктуре.