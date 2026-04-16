В России предложили разрешить снимать без комиссии до 10 тысяч рублей в банкоматах
По мнению парламентария, это станет дополнительным фактором доверия к национальной платежной инфраструктуре
16 апреля 2026, 10:57, ИА Амител
Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита — например, до 10 тысяч рублей.
Официальное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)», — говорится в письме.
Чернышов отметил, что в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов особую актуальность приобретает вопрос обеспечения бесперебойного доступа к собственным средствам.
Парламентарий предложил предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий — это позволит реализовать инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан.
По мнению вице‑спикера, реализация этой меры обеспечит базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысит защищенность граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платежной инфраструктуре.
11:04:26 16-04-2026
Непонятно, он про бесплатное или про предел снятия. Десятки хватит ровно на треть дивана.
11:30:14 16-04-2026
Гость (11:04:26 16-04-2026) Непонятно, он про бесплатное или про предел снятия. Десятки ... Берите матрас надувной лучше, на нем и уплыть можно к светлым берегам.
11:08:47 16-04-2026
Надо снять свои деньги, ещё бы им за снятие своих денег не платила комиссию, пусть лежат там где я могу их взять без комиссии.
11:20:36 16-04-2026
А может депутатам Госдумы перестать платить з/плату?
11:31:00 16-04-2026
деньги которые вы отдели банку - уже ваши деньги условно.
11:45:37 16-04-2026
Кажись выборы скоро!)))
11:54:30 16-04-2026
Речь о том, чтобы с картой одного банка можно было снимать в любом банкомате без комиссии.
13:51:01 16-04-2026
Гость (11:54:30 16-04-2026) Речь о том, чтобы с картой одного банка можно было снимать в...
ну так читают ведь одним местом, лишь бы поорать. идея здравая, достало уже искать нужный банкомат для снятия
14:35:41 16-04-2026
Гость (13:51:01 16-04-2026) ну так читают ведь одним местом, лишь бы поорать. идея ... Пользуйся спербанком,а не шарагабанком за кэшбэк который протопчешь в поисках редкого банкомата
14:44:11 16-04-2026
Ну так то идея здравая, поддерживаю.
03:56:50 17-04-2026
Да любую сумму эти ... банки должны выдавать бесплатно. Деньги клиента, а не барыг этих.