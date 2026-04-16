В России предложили разрешить снимать без комиссии до 10 тысяч рублей в банкоматах

По мнению парламентария, это станет дополнительным фактором доверия к национальной платежной инфраструктуре

16 апреля 2026, 10:57, ИА Амител

Банкомат / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита — например, до 10 тысяч рублей. 

Официальное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости

«В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)», — говорится в письме. 

Чернышов отметил, что в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов особую актуальность приобретает вопрос обеспечения бесперебойного доступа к собственным средствам. 

Парламентарий предложил предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий — это позволит реализовать инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан.

По мнению вице‑спикера, реализация этой меры обеспечит базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысит защищенность граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платежной инфраструктуре.

Гость

11:04:26 16-04-2026

Непонятно, он про бесплатное или про предел снятия. Десятки хватит ровно на треть дивана.

Гость

11:30:14 16-04-2026

Гость (11:04:26 16-04-2026) Непонятно, он про бесплатное или про предел снятия. Десятки ... Берите матрас надувной лучше, на нем и уплыть можно к светлым берегам.

Гость

11:08:47 16-04-2026

Надо снять свои деньги, ещё бы им за снятие своих денег не платила комиссию, пусть лежат там где я могу их взять без комиссии.

Иванна

11:20:36 16-04-2026

А может депутатам Госдумы перестать платить з/плату?

Мусик

11:31:00 16-04-2026

деньги которые вы отдели банку - уже ваши деньги условно.

Екх

11:45:37 16-04-2026

Кажись выборы скоро!)))

Гость

11:54:30 16-04-2026

Речь о том, чтобы с картой одного банка можно было снимать в любом банкомате без комиссии.

Гость

13:51:01 16-04-2026

ну так читают ведь одним местом, лишь бы поорать. идея здравая, достало уже искать нужный банкомат для снятия
ну так читают ведь одним местом, лишь бы поорать. идея здравая, достало уже искать нужный банкомат для снятия

Гость

14:35:41 16-04-2026

Гость (13:51:01 16-04-2026) ну так читают ведь одним местом, лишь бы поорать. идея ... Пользуйся спербанком,а не шарагабанком за кэшбэк который протопчешь в поисках редкого банкомата

Гость

14:44:11 16-04-2026

Ну так то идея здравая, поддерживаю.

Гость

03:56:50 17-04-2026

Да любую сумму эти ... банки должны выдавать бесплатно. Деньги клиента, а не барыг этих.

