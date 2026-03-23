В России запустили эксперимент по созданию единой сети "белых банкоматов"

Банки смогут подключаться к системе за небольшую плату

23 марта 2026, 15:32, ИА Амител

Белый банкомат / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

"Росинкас" приступает к созданию в России сети "белых" банкоматов — об этом в интервью РИА Новости сообщил президент объединения Сергей Верейкин.

К новой сети кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату, а для их клиентов доступ к устройствам будет бесплатным. Снятие и внесение наличных пройдет без комиссии — в отличие от нынешней ситуации, когда при использовании банкоматов сторонних банков обычно взимается плата.

«Инициатива призвана решить проблему доступности банкоматов в удаленных регионах страны. На 1 января 2026 года в России насчитывалось 138 тысяч банкоматов — это минимальный показатель с 2010 года. Одна из причин сокращения — высокие затраты банков на содержание устройств самообслуживания в труднодоступных местах. При этом в отдельных локациях, как отмечают в "Росинкас", размещено сразу несколько банкоматов разных банков», — говорится в публикации.

По словам Верейкина, решение состоит в создании единой независимой сети "белых" банкоматов под управлением одного оператора. Устройства будут принадлежать "Росинкас" и не будут нести на себе банковский бренд — отсюда и название, которое соответствует международной практике.

Банки — участники проекта перейдут от модели владения банкоматами к модели сервисного обслуживания. Они смогут получать доступ к устройствам по подписке либо оплачивать только объем проведенных транзакций своих клиентов.

Глава "Росинкас" подчеркнул, что единая сеть позволит размещать банкоматы там, где они действительно нужны населению, а не только в коммерчески выгодных зонах, — это повысит физическую доступность устройств для россиян. Кроме того, внедрение сети "белых" банкоматов поможет банкам сократить затраты на обслуживание устройств до 30% от текущих расходов.

Пилотный проект уже стартовал в Тамбовской области. Там к эксперименту присоединились региональные банки, которые и выступили с инициативой объединения ради экономии на инкассации.

"Росинкас" — подразделение ЦБ РФ, один из крупнейших в стране перевозчиков наличных денежных средств и других ценностей. Организация имеет статус юридического лица с особыми уставными задачами и осуществляет перевозки ценностей автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным видами транспорта.

Ранее в России объяснили, почему нужно ограничить внесение наличных через банкоматы. В первую очередь инициатива позволит снизить риски, в том числе со счетами, открытыми на дропов.