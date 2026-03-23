В России запустили эксперимент по созданию единой сети "белых банкоматов"
Банки смогут подключаться к системе за небольшую плату
23 марта 2026, 15:32, ИА Амител
"Росинкас" приступает к созданию в России сети "белых" банкоматов — об этом в интервью РИА Новости сообщил президент объединения Сергей Верейкин.
К новой сети кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату, а для их клиентов доступ к устройствам будет бесплатным. Снятие и внесение наличных пройдет без комиссии — в отличие от нынешней ситуации, когда при использовании банкоматов сторонних банков обычно взимается плата.
«Инициатива призвана решить проблему доступности банкоматов в удаленных регионах страны. На 1 января 2026 года в России насчитывалось 138 тысяч банкоматов — это минимальный показатель с 2010 года. Одна из причин сокращения — высокие затраты банков на содержание устройств самообслуживания в труднодоступных местах. При этом в отдельных локациях, как отмечают в "Росинкас", размещено сразу несколько банкоматов разных банков», — говорится в публикации.
По словам Верейкина, решение состоит в создании единой независимой сети "белых" банкоматов под управлением одного оператора. Устройства будут принадлежать "Росинкас" и не будут нести на себе банковский бренд — отсюда и название, которое соответствует международной практике.
Банки — участники проекта перейдут от модели владения банкоматами к модели сервисного обслуживания. Они смогут получать доступ к устройствам по подписке либо оплачивать только объем проведенных транзакций своих клиентов.
Глава "Росинкас" подчеркнул, что единая сеть позволит размещать банкоматы там, где они действительно нужны населению, а не только в коммерчески выгодных зонах, — это повысит физическую доступность устройств для россиян. Кроме того, внедрение сети "белых" банкоматов поможет банкам сократить затраты на обслуживание устройств до 30% от текущих расходов.
Пилотный проект уже стартовал в Тамбовской области. Там к эксперименту присоединились региональные банки, которые и выступили с инициативой объединения ради экономии на инкассации.
"Росинкас" — подразделение ЦБ РФ, один из крупнейших в стране перевозчиков наличных денежных средств и других ценностей. Организация имеет статус юридического лица с особыми уставными задачами и осуществляет перевозки ценностей автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным видами транспорта.
Ранее в России объяснили, почему нужно ограничить внесение наличных через банкоматы. В первую очередь инициатива позволит снизить риски, в том числе со счетами, открытыми на дропов.
15:48:42 23-03-2026
Хоть одна стоящая мысль родилась в ряду абсурда.
15:52:18 23-03-2026
Мысль хорошая, только как человек узнает, его банк присоединен к этому банкомату или нет? С учетом того, что моб. инета не будет
17:31:15 23-03-2026
или родится ещё один монополист, который будет диктовать свои условия. сейчас можно в другой банк перейти, если что не так с банкоматом, а в новой схеме никак не повлияешь на ситуацию
18:12:21 23-03-2026
Гость (17:31:15 23-03-2026) или родится ещё один монополист, который будет диктовать сво... Ответ прост - оставить один банк на всю страну.. не надо бегать по банкам, менять на белые банкоматы, можно много ++ перечислять.