В России предложили штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе

Инициатор отметил, что такая практика поможет укрепить семейные ценности

05 сентября 2025, 23:10, ИА Амител

Фото: Pablo Heimplatz / unsplash.com

Женатых россиян предлагают штрафовать или увольнять за флирт на рабочем месте. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на депутата Брянской областной Думы, председателя Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаила Иванова.

По его мнению, подобное поведение разрушает институт семьи. Иванов отметил, что из-за служебных романов дети остаются без отцов и матерей. Со слов депутата, работодатель должен нести ответственность за моральный климат своего коллектива и пресекать такие попытки.

«При выявлении случаев флирта или отношений между сотрудниками, состоящими в браке с другими людьми, необходимо применять меры воздействия. Это могут быть штрафы, выговоры или даже увольнение как за аморальный проступок, порочащий репутацию компании», – сказал Иванов.

Депутат добавил, что за поведением сотрудников должны внимательно следить HR-специалисты. Он уверен: такая практика поможет укрепить семейные ценности и создать здоровую атмосферу в трудовых коллективах.