В России предложили штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе
Инициатор отметил, что такая практика поможет укрепить семейные ценности
05 сентября 2025, 23:10, ИА Амител
Женатых россиян предлагают штрафовать или увольнять за флирт на рабочем месте. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на депутата Брянской областной Думы, председателя Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаила Иванова.
По его мнению, подобное поведение разрушает институт семьи. Иванов отметил, что из-за служебных романов дети остаются без отцов и матерей. Со слов депутата, работодатель должен нести ответственность за моральный климат своего коллектива и пресекать такие попытки.
«При выявлении случаев флирта или отношений между сотрудниками, состоящими в браке с другими людьми, необходимо применять меры воздействия. Это могут быть штрафы, выговоры или даже увольнение как за аморальный проступок, порочащий репутацию компании», – сказал Иванов.
Депутат добавил, что за поведением сотрудников должны внимательно следить HR-специалисты. Он уверен: такая практика поможет укрепить семейные ценности и создать здоровую атмосферу в трудовых коллективах.
«Это вопрос национальной безопасности и демографического будущего страны. Помешать развалу семьи – долг каждого ответственного работодателя», – заключил политик.
23:38:29 05-09-2025
угу, и в партбилет занести данный инцидент !!!
23:47:09 05-09-2025
Ах, не мучьте вы меня, ах не спрашивайте. Вот стою я перед вами, словно голенький. Ну, я с племянницей гулял, с тети Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники... (С) Галич. Кто не слушал, найдите, послушайте. В тему и поучительно.
02:52:51 06-09-2025
А если жена дома съедает мужика, а вокруг столько женщин которым он симпатичен и интересен.
06:46:38 06-09-2025
Скажите , а с соседнего отдела можно чушь пороть ?
07:10:49 06-09-2025
Депутат - выбранный народом представитель... Этих "депутатов" никто не выбирал и место им в дурдоме.
07:56:07 06-09-2025
А с себя начните депутаты,а ещё с артистической Богемы,где браков больше,чем тараканов в человейниках. Вам,что заняться нечем? Идёт СВО, а вы институт семьи пытаетесь спасать.Вы ребят спасайте,чтобы эти институты были
08:49:40 06-09-2025
Идея хорошая, должно быть порицание в обществе данных вещей. Давайте женщин, которые приводят к себе в хату сожителей лишать материнских прав. Дети не должны видеть этот разврат, как и сотрудники компаний)))
09:15:45 06-09-2025
блин,чем они там занимаются? а может штрафовать и гнать из думы бездельников за идиотские законопроекты?
09:20:48 06-09-2025
Маразм крепчал - а кто будет следить за HR-специалистами (по русски - кадровиками) ?
10:22:46 06-09-2025
Сделал дома ребенка жене и двух на работе с двумя коллегами. В итоге три ребенка вместо одного. Получается - два лишних и лучше бы их не было? Дети всегда прекрасно, они всегда нужны. Жена может не способна на второго. Кроме того, а кто оплодотворит всех незамужних 30-40 летних женщин, которые не смогли по молодости и им уже не светит замужество? Им в старых девах помереть?
11:50:30 06-09-2025
Гость (10:22:46 06-09-2025) Сделал дома ребенка жене и двух на работе с двумя коллегами.... Махмуд, ты сначала с женой посоветуйся и если не согласна - разведись и осчастливь женитьбой сначала одну несчастную, затем другую... - всё честно и в рамках закона и алименты плати несчастным детишкам.
11:59:15 06-09-2025
Гость (10:22:46 06-09-2025) Сделал дома ребенка жене и двух на работе с двумя коллегами....
Какая же мерзость. Надеюсь все трое подадут заявление на алименты к этому осеменителю
15:26:51 06-09-2025
Гость (11:59:15 06-09-2025) Какая же мерзость. Надеюсь все трое подадут заявление на...
Милфочка завидует. А ты подай на него в суд!
19:18:52 06-09-2025
Гость (15:26:51 06-09-2025) Милфочка завидует. А ты подай на него в суд! ...
Российские милфы такие. Жадные, завистливые, старые!
17:39:00 06-09-2025
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы? (c)
20:09:54 06-09-2025
Гость (17:39:00 06-09-2025) Где? укажите нам, отечества отцы,Которых мы должны приня... Странно женатых штрафовать а Замужних не-не-не неотпорицают даже а если женатый с замужней тогда как? Недоработано, предлагаю запустить пилотный проект посмотреть-попробовать может всем понравится))
22:16:35 06-09-2025
А если в серверной - это флирт?
13:34:31 07-09-2025
А откуда берутся незамужние и неженатые?! Правильно - из-за разводов - значит надо запретить разводы. Хочешь развестись - посиди в тюрьме лет 5 или штраф в 10 млн рублей. И тогда институт семьи будет преумножен в несколько раз. И демография улучшится в разы. Интересно, а как с этим у самого депутата, его родственников?!