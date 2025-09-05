НОВОСТИОбщество

В России предложили штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе

Инициатор отметил, что такая практика поможет укрепить семейные ценности

05 сентября 2025, 23:10, ИА Амител

Фото: Pablo Heimplatz / unsplash.com
Фото: Pablo Heimplatz / unsplash.com

Женатых россиян предлагают штрафовать или увольнять за флирт на рабочем месте. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на депутата Брянской областной Думы, председателя Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаила Иванова. 

По его мнению, подобное поведение разрушает институт семьи. Иванов отметил, что из-за служебных романов дети остаются без отцов и матерей. Со слов депутата, работодатель должен нести ответственность за моральный климат своего коллектива и пресекать такие попытки.

«При выявлении случаев флирта или отношений между сотрудниками, состоящими в браке с другими людьми, необходимо применять меры воздействия. Это могут быть штрафы, выговоры или даже увольнение как за аморальный проступок, порочащий репутацию компании», – сказал Иванов.

Депутат добавил, что за поведением сотрудников должны внимательно следить HR-специалисты. Он уверен: такая практика поможет укрепить семейные ценности и создать здоровую атмосферу в трудовых коллективах.

«Это вопрос национальной безопасности и демографического будущего страны. Помешать развалу семьи – долг каждого ответственного работодателя», – заключил политик.

Avatar Picture
Шинник

23:38:29 05-09-2025

угу, и в партбилет занести данный инцидент !!!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:47:09 05-09-2025

Ах, не мучьте вы меня, ах не спрашивайте. Вот стою я перед вами, словно голенький. Ну, я с племянницей гулял, с тети Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники... (С) Галич. Кто не слушал, найдите, послушайте. В тему и поучительно.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:52:51 06-09-2025

А если жена дома съедает мужика, а вокруг столько женщин которым он симпатичен и интересен.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:46:38 06-09-2025

Скажите , а с соседнего отдела можно чушь пороть ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:10:49 06-09-2025

Депутат - выбранный народом представитель... Этих "депутатов" никто не выбирал и место им в дурдоме.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:07 06-09-2025

А с себя начните депутаты,а ещё с артистической Богемы,где браков больше,чем тараканов в человейниках. Вам,что заняться нечем? Идёт СВО, а вы институт семьи пытаетесь спасать.Вы ребят спасайте,чтобы эти институты были

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:40 06-09-2025

Идея хорошая, должно быть порицание в обществе данных вещей. Давайте женщин, которые приводят к себе в хату сожителей лишать материнских прав. Дети не должны видеть этот разврат, как и сотрудники компаний)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:45 06-09-2025

блин,чем они там занимаются? а может штрафовать и гнать из думы бездельников за идиотские законопроекты?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:48 06-09-2025

Маразм крепчал - а кто будет следить за HR-специалистами (по русски - кадровиками) ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:46 06-09-2025

Сделал дома ребенка жене и двух на работе с двумя коллегами. В итоге три ребенка вместо одного. Получается - два лишних и лучше бы их не было? Дети всегда прекрасно, они всегда нужны. Жена может не способна на второго. Кроме того, а кто оплодотворит всех незамужних 30-40 летних женщин, которые не смогли по молодости и им уже не светит замужество? Им в старых девах помереть?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:30 06-09-2025

Гость (10:22:46 06-09-2025) Сделал дома ребенка жене и двух на работе с двумя коллегами.... Махмуд, ты сначала с женой посоветуйся и если не согласна - разведись и осчастливь женитьбой сначала одну несчастную, затем другую... - всё честно и в рамках закона и алименты плати несчастным детишкам.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:15 06-09-2025

Гость (10:22:46 06-09-2025) Сделал дома ребенка жене и двух на работе с двумя коллегами....
Какая же мерзость. Надеюсь все трое подадут заявление на алименты к этому осеменителю

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:51 06-09-2025

Гость (11:59:15 06-09-2025) Какая же мерзость. Надеюсь все трое подадут заявление на...
Милфочка завидует. А ты подай на него в суд!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:52 06-09-2025

Гость (15:26:51 06-09-2025) Милфочка завидует. А ты подай на него в суд! ...
Российские милфы такие. Жадные, завистливые, старые!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:00 06-09-2025

Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы? (c)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:09:54 06-09-2025

Гость (17:39:00 06-09-2025) Где? укажите нам, отечества отцы,Которых мы должны приня... Странно женатых штрафовать а Замужних не-не-не неотпорицают даже а если женатый с замужней тогда как? Недоработано, предлагаю запустить пилотный проект посмотреть-попробовать может всем понравится))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:16:35 06-09-2025

А если в серверной - это флирт?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:31 07-09-2025

А откуда берутся незамужние и неженатые?! Правильно - из-за разводов - значит надо запретить разводы. Хочешь развестись - посиди в тюрьме лет 5 или штраф в 10 млн рублей. И тогда институт семьи будет преумножен в несколько раз. И демография улучшится в разы. Интересно, а как с этим у самого депутата, его родственников?!

  0 Нравится
Ответить
