Россиянам посоветовали есть не более 15–20 граммов черной икры в день

Из‑за высокого содержания соли продукт может быть опасен для лиц, страдающих различными видами аллергии

31 марта 2026, 12:17, ИА Амител

Мужчина ест черную икру / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Икорный сомелье Эльчин Абдуррахманов в беседе с РИА Новости предупредил о необходимости осторожного употребления черной икры.

По словам эксперта, продукт содержит большое количество соли, а потому может представлять опасность для людей с различными видами аллергии.

Абдуррахманов также посоветовал не употреблять черную икру ложками — особенно если организм не привык к такому продукту. 

«Рекомендуемая же норма — около 15–20 граммов в сутки», — сообщил эксперт. 

Он пояснил, что именно такое количество позволит получить максимум пользы от продукта, избежав при этом переизбытка соли. Ранее назвали самых главных покупателей черной икры у России.

Комментарии 16

Гость

12:31:49 31-03-2026

Я ее за всю предыдущую жизнь меньше съел...

Верещагин

13:05:02 31-03-2026

«Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала…»

Степочка

12:42:42 31-03-2026

В смысле? А остальную куда? Выбрасывать?

Гость

12:44:31 31-03-2026

Что ж они раньше молчали?
Как теперь бороться с хроническим перечерноикрозом организма?

Гость

12:46:56 31-03-2026

90% россиян 15 грамм черной икры за всю жизнь не ели

Гость

12:49:46 31-03-2026

я 60 гр кажный день жру. эт много?

Горожанин.

13:13:12 31-03-2026

Господину надо было про черную икру сказать завтра, 1 апреля.Было б в точку!!! У меня какое-то ощущение, что наши чиновники,торговцы и некоторые иные живут уже в Зазеркалье и не представляют реальной жизни. Так же, как ДЕРИпаска и Онищенко говорят про 12-часовой рабочий день и 6 дней в неделю. В лентен слева пишут, что предприниматели из=за падения экономики предполагают перевести на 3-х дневную рабочую неделю и сокращение персонала.Кому верить.Абсолютно противоположные предложения, основанные, якобы, на реальности. Ну не Зазеркалье ли это? Какой-то хаос.

Гость

13:35:08 31-03-2026

Переедание черной икры очень вредно для кошелька

Гость

13:35:56 31-03-2026

забыли еще дать совет россиянам: Покупать Феррари не чаще 1 раза в год

Гость

13:46:13 31-03-2026

Россиянам посоветовали есть не более 15–20 граммов черной икры в день, А как с этим справиться не посоветовали? Это большая проблема. Не каждый россиянин сможет справиться с ней. Все привыкли за завтрак, ужин и обед съедать по полкилограма икры.

Гость

16:14:15 31-03-2026

надо на новый год провести акцию - черная икра - всем россиянам!!!! Для этого потребуется не больше 2200 тн черной икры.

Гость

16:34:29 31-03-2026

Простите чего 15-20 гр. в день, черной икры???Я думала, что она в красную книгу занесена и существует только на картинка))))) Ну не передайте тогда....пожалуйста, господа!

Гость

17:15:18 31-03-2026

А в отпуске на Мальдивах разрешается дозу хотя б чуть-чуть увеличить?

Гость

17:39:35 31-03-2026

"Из‑за высокого содержания соли продукт может быть опасен для лиц, страдающих различными видами аллергии" . А давно у нас соль стала аллергеном???

Гость

19:38:03 31-03-2026

А теперь пусть этот человек ещё, до кучи, посоветуе, где брать деньги, чтобы покупать эти 15-20 г этой икры в день!

Гость

22:31:38 31-03-2026

она не столько соленкая сколько жирная. много и не съешь, именно 30 гр. сутки, иначе подташнивает как-то. я не ем больше 20 в общем, лучше авокадо или форель

