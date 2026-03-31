Россиянам посоветовали есть не более 15–20 граммов черной икры в день
Из‑за высокого содержания соли продукт может быть опасен для лиц, страдающих различными видами аллергии
31 марта 2026, 12:17, ИА Амител
Икорный сомелье Эльчин Абдуррахманов в беседе с РИА Новости предупредил о необходимости осторожного употребления черной икры.
По словам эксперта, продукт содержит большое количество соли, а потому может представлять опасность для людей с различными видами аллергии.
Абдуррахманов также посоветовал не употреблять черную икру ложками — особенно если организм не привык к такому продукту.
«Рекомендуемая же норма — около 15–20 граммов в сутки», — сообщил эксперт.
Он пояснил, что именно такое количество позволит получить максимум пользы от продукта, избежав при этом переизбытка соли.
12:31:49 31-03-2026
Я ее за всю предыдущую жизнь меньше съел...
13:05:02 31-03-2026
Гость (12:31:49 31-03-2026) Я ее за всю предыдущую жизнь меньше съел......
«Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала…»
12:42:42 31-03-2026
В смысле? А остальную куда? Выбрасывать?
12:44:31 31-03-2026
Что ж они раньше молчали?
Как теперь бороться с хроническим перечерноикрозом организма?
12:46:56 31-03-2026
90% россиян 15 грамм черной икры за всю жизнь не ели
12:49:46 31-03-2026
я 60 гр кажный день жру. эт много?
13:13:12 31-03-2026
Господину надо было про черную икру сказать завтра, 1 апреля.Было б в точку!!! У меня какое-то ощущение, что наши чиновники,торговцы и некоторые иные живут уже в Зазеркалье и не представляют реальной жизни. Так же, как ДЕРИпаска и Онищенко говорят про 12-часовой рабочий день и 6 дней в неделю. В лентен слева пишут, что предприниматели из=за падения экономики предполагают перевести на 3-х дневную рабочую неделю и сокращение персонала.Кому верить.Абсолютно противоположные предложения, основанные, якобы, на реальности. Ну не Зазеркалье ли это? Какой-то хаос.
13:35:08 31-03-2026
Переедание черной икры очень вредно для кошелька
13:35:56 31-03-2026
забыли еще дать совет россиянам: Покупать Феррари не чаще 1 раза в год
13:46:13 31-03-2026
Россиянам посоветовали есть не более 15–20 граммов черной икры в день, А как с этим справиться не посоветовали? Это большая проблема. Не каждый россиянин сможет справиться с ней. Все привыкли за завтрак, ужин и обед съедать по полкилограма икры.
16:14:15 31-03-2026
надо на новый год провести акцию - черная икра - всем россиянам!!!! Для этого потребуется не больше 2200 тн черной икры.
16:34:29 31-03-2026
Простите чего 15-20 гр. в день, черной икры???Я думала, что она в красную книгу занесена и существует только на картинка))))) Ну не передайте тогда....пожалуйста, господа!
17:15:18 31-03-2026
А в отпуске на Мальдивах разрешается дозу хотя б чуть-чуть увеличить?
17:39:35 31-03-2026
"Из‑за высокого содержания соли продукт может быть опасен для лиц, страдающих различными видами аллергии" . А давно у нас соль стала аллергеном???
19:38:03 31-03-2026
А теперь пусть этот человек ещё, до кучи, посоветуе, где брать деньги, чтобы покупать эти 15-20 г этой икры в день!
22:31:38 31-03-2026
она не столько соленкая сколько жирная. много и не съешь, именно 30 гр. сутки, иначе подташнивает как-то. я не ем больше 20 в общем, лучше авокадо или форель