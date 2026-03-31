Россиянам посоветовали есть не более 15–20 граммов черной икры в день

Из‑за высокого содержания соли продукт может быть опасен для лиц, страдающих различными видами аллергии

31 марта 2026, 12:17, ИА Амител

Мужчина ест черную икру / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Икорный сомелье Эльчин Абдуррахманов в беседе с РИА Новости предупредил о необходимости осторожного употребления черной икры.

По словам эксперта, продукт содержит большое количество соли, а потому может представлять опасность для людей с различными видами аллергии.

Абдуррахманов также посоветовал не употреблять черную икру ложками — особенно если организм не привык к такому продукту.

«Рекомендуемая же норма — около 15–20 граммов в сутки», — сообщил эксперт.

Он пояснил, что именно такое количество позволит получить максимум пользы от продукта, избежав при этом переизбытка соли.