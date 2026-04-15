В России скорая помощь провалилась в яму по пути на срочные роды

Машина застряла колесом в жиже из асфальта, воды и грязи во дворе дома в селе Заозерном

15 апреля 2026, 11:15, ИА Амител

Скорая провалилась в яму / Фото: Amur Mash

В Хабаровском крае автомобиль скорой помощи угодил в глубокую яму прямо во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошел в селе Заозерном, куда бригада прибыла на срочные роды, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Рядом с колодцем у многоэтажки скорая застряла колесом в месиве из асфальта, воды и грязи. Самостоятельно выбраться машина не смогла. На помощь пришли местные жители — они вытащили автомобиль с помощью УАЗа. Пациентку все же успели доставить в больницу, где она благополучно родила.

Местные жители уже не раз жаловались властям на состояние двора на улице Петра Черкасова. Однако их обращения перенаправляли в управляющую компанию, которая не реагирует уже несколько недель. Люди боятся, что яма будет увеличиваться, и это может привести к серьезным последствиям.