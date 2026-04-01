В России стартовала запись детей в первый класс

Подать заявление можно лично, по почте или через "Госуслуги"

01 апреля 2026, 08:46, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России началась подача заявлений в первый класс. Необходимые документы можно принести лично в учебное заведение, направить почтой или через портал "Госуслуги", сообщает РИА Новости.

По предварительной оценке Минпросвещения, 1 сентября 2026 года за школьные парты сядут более 1,5 миллиона первоклассников.

Первый этап приема заявлений продлится до 30 июня. В эту волну рассматривают заявления семей, проживающих на территориях, закрепленных за школой, а также тех, кто имеет право на внеочередное или приоритетное зачисление.

Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября. На этом этапе документы принимают независимо от места регистрации ребенка. Приказ о зачислении издают в течение пяти рабочих дней.