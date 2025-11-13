В России выбрали главную новогоднюю ель страны

Дереву 100 лет, оно почти 30 метров в высоту

13 ноября 2025, 13:56, ИА Амител

Главная ель / Фото: пресс-служба Управления делами президента

Пресс-служба Управления делами президента сообщила, что для главной новогодней елки России в 2025 году было выбрано вековое дерево из Рузского района Подмосковья.

В заявлении говорится:

«Из 24 претенденток, осмотренных в разных уголках Московской области, в этом году, как и прежде, выбранное дерево полностью соответствует историческим требованиям и станет главным украшением Московского Кремля».

Уточняется, что на Кремлевской площади будет установлена ель высотой 26 метров, с обхватом ствола 64 сантиметра и размахом нижних ветвей 11 метров. Эксперты пояснили, что отбор дерева проводился по строгим параметрам, включая возраст, размеры, состояние иголок и возможность транспортировки. При выборе особое внимание уделялось способности ели адаптироваться к изменениям температуры и сохранять хвою на протяжении длительного времени.