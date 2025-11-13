В России выбрали главную новогоднюю ель страны
Дереву 100 лет, оно почти 30 метров в высоту
13 ноября 2025, 13:56, ИА Амител
Пресс-служба Управления делами президента сообщила, что для главной новогодней елки России в 2025 году было выбрано вековое дерево из Рузского района Подмосковья.
В заявлении говорится:
«Из 24 претенденток, осмотренных в разных уголках Московской области, в этом году, как и прежде, выбранное дерево полностью соответствует историческим требованиям и станет главным украшением Московского Кремля».
Уточняется, что на Кремлевской площади будет установлена ель высотой 26 метров, с обхватом ствола 64 сантиметра и размахом нижних ветвей 11 метров. Эксперты пояснили, что отбор дерева проводился по строгим параметрам, включая возраст, размеры, состояние иголок и возможность транспортировки. При выборе особое внимание уделялось способности ели адаптироваться к изменениям температуры и сохранять хвою на протяжении длительного времени.
Почему чтобы получился праздник надо что то срубить/сломать а не проще посадить крупномер и каждый год наряжать или Россия большая у нее елок много припасено, тогда почему в Брн ёршик бутылочный китайский ставите?
17:07:57 13-11-2025
У нас искусственная ставят и ничего, а зажравшимся москвичам только натуральную подавай.
17:17:50 13-11-2025
Василий (17:07:57 13-11-2025) У нас искусственная ставят и ничего, а зажравшимся москвичам... Чего ничего? Ершики в нигде не видно втыкать будут?