В России выбрали главную новогоднюю ель страны

Дереву 100 лет, оно почти 30 метров в высоту

13 ноября 2025, 13:56, ИА Амител

Главная ель / Фото: пресс-служба Управления делами президента
Главная ель / Фото: пресс-служба Управления делами президента

Пресс-служба Управления делами президента сообщила, что для главной новогодней елки России в 2025 году было выбрано вековое дерево из Рузского района Подмосковья.

В заявлении говорится:

«Из 24 претенденток, осмотренных в разных уголках Московской области, в этом году, как и прежде, выбранное дерево полностью соответствует историческим требованиям и станет главным украшением Московского Кремля».

Уточняется, что на Кремлевской площади будет установлена ель высотой 26 метров, с обхватом ствола 64 сантиметра и размахом нижних ветвей 11 метров. Эксперты пояснили, что отбор дерева проводился по строгим параметрам, включая возраст, размеры, состояние иголок и возможность транспортировки. При выборе особое внимание уделялось способности ели адаптироваться к изменениям температуры и сохранять хвою на протяжении длительного времени.

Елка в парке

Не дожидаясь морозов. Барнаульский парк начал наряжать новогоднюю елку

Управляющий парком Владислав Вакаев отметил, что на морозе провода гирлянд становятся хрупкими и могут повредиться, поэтому наряжать ель нужно сейчас
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:17:27 13-11-2025

Почему чтобы получился праздник надо что то срубить/сломать а не проще посадить крупномер и каждый год наряжать или Россия большая у нее елок много припасено, тогда почему в Брн ёршик бутылочный китайский ставите?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Василий

17:07:57 13-11-2025

У нас искусственная ставят и ничего, а зажравшимся москвичам только натуральную подавай.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:50 13-11-2025

Василий (17:07:57 13-11-2025) У нас искусственная ставят и ничего, а зажравшимся москвичам... Чего ничего? Ершики в нигде не видно втыкать будут?

  -3 Нравится
Ответить
