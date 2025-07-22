В России запретят шить военную форму из импортных тканей

Работой над проектом таких поправок займутся в Госдуме

22 июля 2025, 09:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить поправки о запрете закупки за рубежом тканей для военной формы, сообщает пресс-служба ГД.

"Необходимо развивать свою легкую промышленность. Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран", – указал Володин.

По его словам, реализация решений в этом направлении – это "вопрос обеспечения безопасности страны".

Работой над проектом поправок займутся первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Ранее Володин назвал главное преимущество России, которое признал весь мир.

В июле в Сети стала распространяться информация о возможной мобилизации в России. Разобрались, будет ли она на самом деле.