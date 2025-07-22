НОВОСТИОбщество

В России запретят шить военную форму из импортных тканей

Работой над проектом таких поправок займутся в Госдуме

22 июля 2025, 09:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить поправки о запрете закупки за рубежом тканей для военной формы, сообщает пресс-служба ГД.

"Необходимо развивать свою легкую промышленность. Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран", – указал Володин.

По его словам, реализация решений в этом направлении – это "вопрос обеспечения безопасности страны".

Работой над проектом поправок займутся первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Ранее Володин назвал главное преимущество России, которое признал весь мир.

В июле в Сети стала распространяться информация о возможной мобилизации в России. Разобрались, будет ли она на самом деле

Политика

Комментарии 11

Avatar Picture
гость

09:10:46 22-07-2025

правильное решение. сапоги кирзовые и портянки еще не складах лежат

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:42:04 22-07-2025

гость (09:10:46 22-07-2025) правильное решение. сапоги кирзовые и портянки еще не склада... Это вряд ли.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:50:55 22-07-2025

гость (09:10:46 22-07-2025) правильное решение. сапоги кирзовые и портянки еще не склада... Холодильники сталинского времени ещё в работе и что с этого?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:45 22-07-2025

Хорошая идея! Удивился что это уже не так

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

11:42:03 22-07-2025

Гость (09:16:45 22-07-2025) Хорошая идея! Удивился что это уже не так...
Видимо кто-то из жён замминистров недавно купил фабрику или комбинат

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

09:30:54 22-07-2025

Меланжевый комбинат нужно развивить.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:43:09 22-07-2025

Владимир (09:30:54 22-07-2025) Меланжевый комбинат нужно развивить.... На каком оборудовании работать? Какими материалами пользоваться?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:47 22-07-2025

Владимир (09:30:54 22-07-2025) Меланжевый комбинат нужно развивить.... Иди развивай.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:22 22-07-2025

Тогда уж надо начинать производство с своих станков, или на китайских опять начнем производить, 30 лет их устраивала сырьевая экономика, теперь вспомнили про индустриальную, а ведь вначале правления мечтали о высокотехнологичной, но реально мы движемся в обратную сторону в средневековье под железный занавес.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
МП

10:08:31 22-07-2025

И сапоги пора заменить на лапти с онучами.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:20 22-07-2025

запретят шить военную форму из импортных тканей... Можно подумать, нам ее продадут?

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров