В России запретят шить военную форму из импортных тканей
Работой над проектом таких поправок займутся в Госдуме
22 июля 2025, 09:01, ИА Амител
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить поправки о запрете закупки за рубежом тканей для военной формы, сообщает пресс-служба ГД.
"Необходимо развивать свою легкую промышленность. Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран", – указал Володин.
По его словам, реализация решений в этом направлении – это "вопрос обеспечения безопасности страны".
Работой над проектом поправок займутся первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Ранее Володин назвал главное преимущество России, которое признал весь мир.
В июле в Сети стала распространяться информация о возможной мобилизации в России. Разобрались, будет ли она на самом деле.
09:10:46 22-07-2025
правильное решение. сапоги кирзовые и портянки еще не складах лежат
09:42:04 22-07-2025
гость (09:10:46 22-07-2025) правильное решение. сапоги кирзовые и портянки еще не склада... Это вряд ли.
09:50:55 22-07-2025
гость (09:10:46 22-07-2025) правильное решение. сапоги кирзовые и портянки еще не склада... Холодильники сталинского времени ещё в работе и что с этого?
09:16:45 22-07-2025
Хорошая идея! Удивился что это уже не так
11:42:03 22-07-2025
Гость (09:16:45 22-07-2025) Хорошая идея! Удивился что это уже не так...
Видимо кто-то из жён замминистров недавно купил фабрику или комбинат
09:30:54 22-07-2025
Меланжевый комбинат нужно развивить.
09:43:09 22-07-2025
Владимир (09:30:54 22-07-2025) Меланжевый комбинат нужно развивить.... На каком оборудовании работать? Какими материалами пользоваться?
09:50:47 22-07-2025
Владимир (09:30:54 22-07-2025) Меланжевый комбинат нужно развивить.... Иди развивай.
09:50:22 22-07-2025
Тогда уж надо начинать производство с своих станков, или на китайских опять начнем производить, 30 лет их устраивала сырьевая экономика, теперь вспомнили про индустриальную, а ведь вначале правления мечтали о высокотехнологичной, но реально мы движемся в обратную сторону в средневековье под железный занавес.
10:08:31 22-07-2025
И сапоги пора заменить на лапти с онучами.
11:27:20 22-07-2025
запретят шить военную форму из импортных тканей... Можно подумать, нам ее продадут?