Правда ли, что вторую волну мобилизации объявят в России в 2025 году?
Обсуждения в Сети по этому поводу до сих пор не утихают, порождая множество домыслов и слухов
17 июля 2025, 12:10, ИА Амител
Обсуждения о возможном объявлении второй волны мобилизации в России не утихают на протяжении месяца. Интернет-пользователи обеспокоены тем, что мобилизационные мероприятия в стране могут возобновить уже в 2025 году. Так, сначала панику спровоцировало заявление замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинова. 13 июня он прокомментировал удар Ирана по Израилю в своем Telegram-канале. Он написал, что в России должны объявить мобилизацию, и лишь в этом случае стране никто не сможет угрожать.
Кроме того, напряжение в медиапространстве создала публикация военного эксперта Алексея Суконкина. Он также выложил пост в своих соцсетях с громким заголовком: "В российском Генштабе всерьез взялись за мобилизацию". В тексте все же говорилось не о призыве граждан. Речь шла об уничтожении ВС РФ украинских территориальных центров комплектования – аналогов российских военкоматов.
Обе публикации породили новые домыслы и слухи о якобы грядущей мобилизации.
Может ли в России пройти вторая волна мобилизационных мероприятий и что об этом говорят власти – в материале amic.ru.
Объявят ли в России вторую волну мобилизации?
Официальных заявлений на этот счет от правительства РФ пока не поступало. Ранее высказывались лишь о ротации военных, которые отправились в зону СВО первыми. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин:
"Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – сказал глава государства на заседании Совета по культуре в конце марта.
Как именно будут ротировать военнослужащих, российский лидер не сообщал. Но и возможность второй волны мобилизации Владимир Путин в своей речи никак не упоминал.
Следовательно, в 2025 году мобилизацию проводить в России не собираются.
Что по этому поводу говорит Кремль и Минобороны?
Не единожды российские власти отмечали, что необходимости в дополнительной мобилизации нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напоминал, что мобилизационные мероприятия 2022 года уже завершены, а армию сейчас комплектуют добровольцами и контрактниками.
Министр обороны России Андрей Белоусов, подтверждая вышесказанное, говорил, что правительство сделало ставку на развитие контрактной армии. Также он заверил, что вся информация о всеобщей мобилизации недействительна.
Об этом заявлял и глава государства Владимир Путин. С его слов, для выполнения поставленных задач достаточно личного состава. Сейчас в приоритете набор квалифицированных специалистов, в том числе инженеров и техэкспертов.
Кроме того, только в первом квартале 2025 года контракт с Минобороны подписали более 78 тысяч россиян. Этот показатель на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Правила призыва в армию ужесточили. Это правда?
Да. Хотя мобилизации в 2025 году не будет, очередная призывная кампания все же состоится. В России действует система обязательной срочной службы. Призыв в стране проходит дважды в год: весной и осенью.
Призовут на службу молодых людей, которые подходят по возрасту и состоянию здоровья. А граждане, без уважительных причин уклоняющиеся от получения или исполнения повестки, столкнутся со штрафом. Так, размер санкций за неявку в военкомат по повестке составит от 10 до 30 тысяч рублей.
Кроме того, Госдумой был одобрен законопроект, на год продлевающий решение военкомата о признании гражданина годным к военной службе. Таким образом, он может не проходить медкомиссию заново.
Однако главной новацией 2025 года стал электронный реестр призывников. С его помощью военкоматы направляют повестки через портал "Госуслуги". В случае ее игнорирования призывнику придется заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Сослаться на ее неполучение тоже не получится, потому что факт доставки система фиксирует автоматически.
В текущем году весенний призыв на срочную службу стал самым масштабным за 14 лет. Этой весной в армию отправились около 160 тысяч россиян.
