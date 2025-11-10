НОВОСТИОбщество

В России запретили сайты по рекламе и продаже магнитов для остановки счетчиков

С их помощью граждане могли останавливать работу счетчиков коммунальных услуг

10 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

Счетчик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Российский суд постановил заблокировать онлайн-ресурсы, рекламирующие магниты, используемые для манипуляций с показаниями счетчиков, сообщает Telegram-канал "112".

Органы прокуратуры обнаружили ряд сайтов, распространяющих информацию о неодимовых магнитах, предназначенных для воздействия на приборы учета коммунальных ресурсов. Используя эти магниты, потребители получали возможность незаконно приостанавливать учет потребления воды и электроэнергии. После обращения прокуратуры в судебные инстанции исковые требования были удовлетворены.

В судебном постановлении отмечается, что самовольное вмешательство в функционирование приборов учета влечет за собой административную ответственность, а в случае нанесения существенного материального ущерба может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние.

Суд признал контент на данных сайтах запрещенным к распространению в пределах Российской Федерации. Роскомнадзор должен добавить эти сайты в соответствующий реестр, что повлечет за собой их блокировку и прекращение доступа к ним.

Счёт за услуги ЖКХ / Фото: amic.ru

В Госдуме предложили запретить без суда отключать россиян от услуг ЖКХ

Авторы инициативы уверены, что новая норма защитит социально уязвимых граждан от произвола поставщиков
Комментарии 4

Иван

18:11:08 10-11-2025

Какая дичь... Сделайте счетчики без возможности остановки магнитом...
На неодимовых магнитах делают ветрогенераторы с высоким КПД.

Гость

19:34:53 10-11-2025

Надо прикупить.

Гость

21:00:50 10-11-2025

Очередная реклама неодимовых магнитов? Как можно запретить эти сайты? Когда же в судах и прокуратуре будут работать грамотные люди? Сегодня сайт находится на одном домене. Завтра у другого хостера, послезавтра у третьего. Позорятся одним словом перед народом. Это как запретить звезды ночью или солнце днем или воздух. Думать нужно перед тем как что-то запрещать.

Гость

12:00:03 11-11-2025

Глупость полная, эти магниты продаются в любом радиолюбительском магазине и без всяких сайтов. А счетчик при желании тормозится и обычным магнитом, не неодимовым.

