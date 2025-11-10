В России запретили сайты по рекламе и продаже магнитов для остановки счетчиков

С их помощью граждане могли останавливать работу счетчиков коммунальных услуг

10 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

Российский суд постановил заблокировать онлайн-ресурсы, рекламирующие магниты, используемые для манипуляций с показаниями счетчиков, сообщает Telegram-канал "112".

Органы прокуратуры обнаружили ряд сайтов, распространяющих информацию о неодимовых магнитах, предназначенных для воздействия на приборы учета коммунальных ресурсов. Используя эти магниты, потребители получали возможность незаконно приостанавливать учет потребления воды и электроэнергии. После обращения прокуратуры в судебные инстанции исковые требования были удовлетворены.

В судебном постановлении отмечается, что самовольное вмешательство в функционирование приборов учета влечет за собой административную ответственность, а в случае нанесения существенного материального ущерба может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние.

Суд признал контент на данных сайтах запрещенным к распространению в пределах Российской Федерации. Роскомнадзор должен добавить эти сайты в соответствующий реестр, что повлечет за собой их блокировку и прекращение доступа к ним.