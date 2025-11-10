В России запретили сайты по рекламе и продаже магнитов для остановки счетчиков
С их помощью граждане могли останавливать работу счетчиков коммунальных услуг
10 ноября 2025, 17:05, ИА Амител
Российский суд постановил заблокировать онлайн-ресурсы, рекламирующие магниты, используемые для манипуляций с показаниями счетчиков, сообщает Telegram-канал "112".
Органы прокуратуры обнаружили ряд сайтов, распространяющих информацию о неодимовых магнитах, предназначенных для воздействия на приборы учета коммунальных ресурсов. Используя эти магниты, потребители получали возможность незаконно приостанавливать учет потребления воды и электроэнергии. После обращения прокуратуры в судебные инстанции исковые требования были удовлетворены.
В судебном постановлении отмечается, что самовольное вмешательство в функционирование приборов учета влечет за собой административную ответственность, а в случае нанесения существенного материального ущерба может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние.
Суд признал контент на данных сайтах запрещенным к распространению в пределах Российской Федерации. Роскомнадзор должен добавить эти сайты в соответствующий реестр, что повлечет за собой их блокировку и прекращение доступа к ним.
18:11:08 10-11-2025
Какая дичь... Сделайте счетчики без возможности остановки магнитом...
На неодимовых магнитах делают ветрогенераторы с высоким КПД.
19:34:53 10-11-2025
Надо прикупить.
21:00:50 10-11-2025
Очередная реклама неодимовых магнитов? Как можно запретить эти сайты? Когда же в судах и прокуратуре будут работать грамотные люди? Сегодня сайт находится на одном домене. Завтра у другого хостера, послезавтра у третьего. Позорятся одним словом перед народом. Это как запретить звезды ночью или солнце днем или воздух. Думать нужно перед тем как что-то запрещать.
12:00:03 11-11-2025
Глупость полная, эти магниты продаются в любом радиолюбительском магазине и без всяких сайтов. А счетчик при желании тормозится и обычным магнитом, не неодимовым.