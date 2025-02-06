В российских магазинах появится кофе из Эфиопии
Эфиопские кофейные бренды должны занять достойное место на российском рынке
06 февраля 2025, 20:45, ИА Амител
В ближайшие месяцы на полках российских магазинов может появиться кофе из Эфиопии. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру.
По словам дипломата, посольство уже начало взаимодействовать с российскими компаниями, заинтересованными в закупке и поставках эфиопского кофе. Некоторые из них уже посещают Эфиопию и ведут переговоры с местными производителями.
"Я надеюсь, что мы увидим подвижки уже в ближайшие месяцы", – отметил Джирру.
Работа по продвижению эфиопского кофе на российском рынке ведется в рамках сотрудничества между Министерством торговли и региональной интеграции Эфиопии и Министерством экономического развития России. Стороны активно работают над увеличением объемов экспорта кофе в Россию.
Джирру выразил уверенность, что эфиопские кофейные бренды, такие как харарский сорт и сидамо, известные своим уникальным ароматом и вкусом, займут достойное место на российском рынке.
"У Эфиопии есть кофе высшего сорта, например, харарский сорт и сидамо, которые хорошо известны своим ароматом и вкусом. Я думаю, они понравятся российским потребителям и займут значительное место на российском рынке", – подчеркнул он.
21:51:18 06-02-2025
Никогда в жизни не слыхивал про эфиопский кофе... Мне много-много лет...
07:24:06 07-02-2025
Леха (21:51:18 06-02-2025) Никогда в жизни не слыхивал про эфиопский кофе... Мне много-... только про пыль бразильских дорог...
07:26:26 07-02-2025
Леха (21:51:18 06-02-2025) Никогда в жизни не слыхивал про эфиопский кофе... Мне много-... Естественно,ведь основные плантации кофе и чая в Европе!🤣
07:40:21 07-02-2025
Леха (21:51:18 06-02-2025) Никогда в жизни не слыхивал про эфиопский кофе... Мне много-... Зачем хвастаться глупостью во много-много лет?
09:08:34 07-02-2025
Леха (21:51:18 06-02-2025) Никогда в жизни не слыхивал про эфиопский кофе... Мне много-... Н-да... Йоргачеф такой - да пошел я лесом)
09:51:16 07-02-2025
Леха (21:51:18 06-02-2025) Никогда в жизни не слыхивал про эфиопский кофе... Мне много-... если не знаете, это не значит ,что его нет
08:15:31 07-02-2025
Сейчас Марагаджип зерновой 6000кг.
08:24:50 07-02-2025
дада,кофе итальянский (капсульный например), французский (который с круассаном), американский наконец (в кино показывают в больших кружках), но эфиопский??? ещё скажите, что это его (кофе) родина африканская...
09:20:02 07-02-2025
Эфиопия "родина" кофе, провинция Каффа, много выращивают и варят практически каждом "углу"