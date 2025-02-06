В российских магазинах появится кофе из Эфиопии

Эфиопские кофейные бренды должны занять достойное место на российском рынке

06 февраля 2025, 20:45, ИА Амител

Кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/3031

В ближайшие месяцы на полках российских магазинов может появиться кофе из Эфиопии. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру.

По словам дипломата, посольство уже начало взаимодействовать с российскими компаниями, заинтересованными в закупке и поставках эфиопского кофе. Некоторые из них уже посещают Эфиопию и ведут переговоры с местными производителями.

"Я надеюсь, что мы увидим подвижки уже в ближайшие месяцы", – отметил Джирру.

Работа по продвижению эфиопского кофе на российском рынке ведется в рамках сотрудничества между Министерством торговли и региональной интеграции Эфиопии и Министерством экономического развития России. Стороны активно работают над увеличением объемов экспорта кофе в Россию.

Джирру выразил уверенность, что эфиопские кофейные бренды, такие как харарский сорт и сидамо, известные своим уникальным ароматом и вкусом, займут достойное место на российском рынке.