В российских школах планируют сократить часы изучения иностранных языков
Это коснется учеников пятых-седьмых классов
23 января 2026, 16:15, ИА Амител
Школьники на уроке / Фото: amic.ru
С начала сентября 2026 года Министерство просвещения Российской Федерации намеревается уменьшить время, отводимое на изучение иностранных языков в средней школе (пятые-седьмые классы), с 510 до 408 академических часов, сообщает РИА Новости.
В результате ученики пятых-седьмых классов будут тратить на иностранный язык на один час в неделю меньше, чем ранее. Специалисты утверждают, что данное решение продиктовано необходимостью снижения учебной нагрузки и более эффективного использования времени. Изменения не затронут учеников старших классов, для которых расписание уроков иностранного языка останется прежним.
16:25:34 23-01-2026
В школах вместо английского давно надо изучать иностранные армянский, китайский и таджикский
16:27:18 23-01-2026
здорово
то прибавляют, то убавляют
18:08:21 23-01-2026
гость (16:27:18 23-01-2026) здоровото прибавляют, то убавляют...
Сидят в министерствах куклы-полюбовницы значимых людей. С них требуют работу. Они то убавляют, то прибавляют. А учителя ужасаются от содержания образования. Такой бред!!!! Ничего ни с чем не связано, все разрозненно!
19:27:58 23-01-2026
Гость (18:08:21 23-01-2026) Сидят в министерствах куклы-полюбовницы значимых людей. ... Можно всех посмотреть
16:41:52 23-01-2026
Верните систему образования СССР!!!
18:55:39 23-01-2026
Гость (16:41:52 23-01-2026) Верните систему образования СССР!!!... со школьными экзаменами, на которых только дети учителей, директора, завуча получают пятерки?
нет уж увольте
23:41:01 23-01-2026
гость (18:55:39 23-01-2026) со школьными экзаменами, на которых только дети учителей, ди... В телевизоре услышали такую чушь?
11:43:57 24-01-2026
Гость (23:41:01 23-01-2026) В телевизоре услышали такую чушь?... нет, опыт жизненный ученика и учителя
23:09:25 25-01-2026
гость (18:55:39 23-01-2026) со школьными экзаменами, на которых только дети учителей, ди... Ну почему, за подарки и другие хорошо учились. А обходились без подарков умные .
19:54:35 23-01-2026
Невыездным языки ни к чему учить.