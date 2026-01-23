НОВОСТИОбщество

В российских школах планируют сократить часы изучения иностранных языков

Это коснется учеников пятых-седьмых классов

23 января 2026, 16:15, ИА Амител

Школьники на уроке / Фото: amic.ru
Школьники на уроке / Фото: amic.ru

С начала сентября 2026 года Министерство просвещения Российской Федерации намеревается уменьшить время, отводимое на изучение иностранных языков в средней школе (пятые-седьмые классы), с 510 до 408 академических часов, сообщает РИА Новости.

В результате ученики пятых-седьмых классов будут тратить на иностранный язык на один час в неделю меньше, чем ранее. Специалисты утверждают, что данное решение продиктовано необходимостью снижения учебной нагрузки и более эффективного использования времени. Изменения не затронут учеников старших классов, для которых расписание уроков иностранного языка останется прежним.

Учитель в начальной школе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России хотят освободить классных руководителей от уроков в школах

Депутат Госдумы от ЛДПР предлагает преобразовать эту должность в позицию наставника
Гость

16:25:34 23-01-2026

В школах вместо английского давно надо изучать иностранные армянский, китайский и таджикский

  -3 Нравится
Ответить
гость

16:27:18 23-01-2026

здорово
то прибавляют, то убавляют

  0 Нравится
Ответить
Гость

18:08:21 23-01-2026

гость (16:27:18 23-01-2026) здоровото прибавляют, то убавляют...
Сидят в министерствах куклы-полюбовницы значимых людей. С них требуют работу. Они то убавляют, то прибавляют. А учителя ужасаются от содержания образования. Такой бред!!!! Ничего ни с чем не связано, все разрозненно!

  3 Нравится
Ответить
Гость

19:27:58 23-01-2026

Гость (18:08:21 23-01-2026) Сидят в министерствах куклы-полюбовницы значимых людей. ... Можно всех посмотреть

  -10 Нравится
Ответить
Гость

16:41:52 23-01-2026

Верните систему образования СССР!!!

  0 Нравится
Ответить
гость

18:55:39 23-01-2026

Гость (16:41:52 23-01-2026) Верните систему образования СССР!!!... со школьными экзаменами, на которых только дети учителей, директора, завуча получают пятерки?
нет уж увольте

  6 Нравится
Ответить
Гость

23:41:01 23-01-2026

гость (18:55:39 23-01-2026) со школьными экзаменами, на которых только дети учителей, ди... В телевизоре услышали такую чушь?

  -9 Нравится
Ответить
гость

11:43:57 24-01-2026

Гость (23:41:01 23-01-2026) В телевизоре услышали такую чушь?... нет, опыт жизненный ученика и учителя

  6 Нравится
Ответить
гость

23:09:25 25-01-2026

гость (18:55:39 23-01-2026) со школьными экзаменами, на которых только дети учителей, ди... Ну почему, за подарки и другие хорошо учились. А обходились без подарков умные .

  -3 Нравится
Ответить
Гость

19:54:35 23-01-2026

Невыездным языки ни к чему учить.

  -5 Нравится
Ответить
