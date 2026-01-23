В российских школах планируют сократить часы изучения иностранных языков

Это коснется учеников пятых-седьмых классов

23 января 2026, 16:15, ИА Амител

Школьники на уроке / Фото: amic.ru

С начала сентября 2026 года Министерство просвещения Российской Федерации намеревается уменьшить время, отводимое на изучение иностранных языков в средней школе (пятые-седьмые классы), с 510 до 408 академических часов, сообщает РИА Новости.

В результате ученики пятых-седьмых классов будут тратить на иностранный язык на один час в неделю меньше, чем ранее. Специалисты утверждают, что данное решение продиктовано необходимостью снижения учебной нагрузки и более эффективного использования времени. Изменения не затронут учеников старших классов, для которых расписание уроков иностранного языка останется прежним.